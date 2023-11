NTT Data België benoemt Robert van der Eijk tot managing director Digital Strategy & Advisory

Robert van der Eijk wordt de nieuwe managing director voor Digital Strategy & Advisory bij NTT Data België. Van der Eijk heeft ruim dertig jaar ervaring in management consulting en was tot begin dit jaar het gezicht van CapGemini Invent België, waar hij bijna elf jaar de baas was.

Robert van der Eijk was in zijn carrière actief in verschillende sectoren, waaronder automotive, retail, telecommunicatie en nutsbedrijven. Bij NTT Data België zal hij het voortouw nemen bij de ontwikkeling en positionering van de business unit Digital Strategy & Advisory, terwijl hij persoonlijk toezicht zal houden op de digitale strategie en adviesdiensten in verschillende sectoren.

‘Robert is een enorme aanwinst voor ons bedrijf en we zijn er trots op hem in ons team te hebben’, zegt Sophie Leconte, CEO van NTT Data FraBelux. ‘Zijn ervaring en expertise zullen ons in aanzienlijke mate helpen om klanten te ondersteunen bij hun digitale reis.’