Oprichtster Bumble komt terug aan het hoofd van de dating app

Whitney Wolfe Herd, die dating app Bumble in 2014 oprichtte, wordt opnieuw CEO van het bedrijf. Ze startte de app nadat ze eerder ook al Tinder mee oprichtte.

Wolfe Herd verliet in januari 2024 haar rol als CEO van Bumble, maar komt nu terug. Haar opvolgster, Lidiane Jones, blijft nog tot maart maar stopt dan om ‘persoonlijke redenen’. Vanaf maart zal Wolfe Herd zelf de touwtjes terug in handen nemen.

Zij richtte Bumble in 2014 op, nadat ze eerder ook mee aan de wieg stond van populaire dating-app Tinder. Bumble moest echter een vrouwvriendelijker alternatief vormen. Op de app konden tot voor kort alleen vrouwen de eerste stap zetten om iemand een bericht te sturen. In het voorbije jaar is dat wel aangepast, mannen kunnen u ook een eerste bericht sturen, als antwoord op vooraf gemaakte vragen.

Dating apps presteerden het voorbije jaar in het algemeen wat minder. Bumble zelf zag zijn inkomsten zakken. Het aantal betalende gebruikers van de app steeg van 3,8 miljoen naar 4.3 miljoen, maar die gebruikers betaalden per persoon minder. Ook grote concurrent Match Group (eigenaar van Tinder, Hinge, OkCupid en een resem anderen), zag zijn inkomsten en gebruikersaantallen de voorbije jaren zakken.