PlayStation-baas Jim Ryan kondigt pensioen aan

Jim Ryan, de CEO van Sony Interactive Entertainment (SIE), gaat in maart volgend jaar met pensioen. Als topman was Ryan nauw betrokken bij de uitrol van de PlayStation-console.

Om de overgang voor te bereiden, zal Sony’s Chief Operating and Financial Officer Hiroki Totoki vanaf volgende maand de leiding nemen over SIE, aldus Sony. Totoki zal volgens het bedrijf nauw samenwerken met de CEO van moederbedrijf Sony, Kenichiro Yoshida, en het management van SIE om de volgende stap in de toekomst van PlayStation vorm te geven.

Ryan, die de Britse nationaliteit heeft, heeft naar eigen zeggen ‘met veel plezier’ bijna dertig jaar voor Sony gewerkt. De combinatie van het wonen in Europa en het werken in Noord-Amerika hebben hem echter tot de beslissing geleid met pensioen te gaan. ‘Ik heb genoten van de mogelijkheid om een job te hebben waar ik heel veel van hou, in een heel speciaal bedrijf (…) PlayStation zal altijd deel uitmaken van mijn leven en ik ben optimistischer dan ooit over de toekomst van SIE’, klinkt het.

Jim Ryan trad in 1994 in dienst bij de Europese tak van SIE en bekleedde verschillende functies binnen de divisie, waaronder een rol bij de lancering van PlayStation-consoles sinds de PS2. Sinds 2019 is hij hoofd van SIE en hield hij toezicht op de lancering van de PlayStation 5. De productie van dit model had aanvankelijk te lijden onder het tekort aan halfgeleiders tijdens de pandemie, maar de verkoop nam een hoge vlucht en bedroeg eind juli in totaal 40 miljoen stuks.