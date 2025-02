Punit Sehgal stuurt nu ook de Nordics-regio aan bij Atos

Punit Sehgal – sinds 2021 hoofd van de Belux-organisatie binnen Atos – wordt nu ook voor de Nordics-regio eindverantwoordelijke.

Atos Group benoemt Punit Sehgal tot Head of Benelux & Nordics. ‘Ik ben verheugd en vereerd om deze regio te leiden tijdens deze cruciale periode en ik sta te popelen om met al deze getalenteerde mensen samen te werken’, zegt Punit Sehgal. Hij volgt in die rol Mark Nouris op die het bedrijf verlaat.

De van Indiase afkomst Sehgal is geboren in België en groeide op in Brussel. Hij begon zijn carrière bij Atos in 2011 als Global Strategic Sales na de fusie met Siemens IT Solutions & Services. In 2013 kreeg hij de leiding over de grote klanten van de Europese instellingen voordat hij in 2020 Head of International Organizations in 2020 werd. Sinds 2021 is hij hoofd van de Belux-organisatie, en in 2023 breidde hij zijn rol uit tot Head of Sales voor de regio Benelux & Nordics. En die rol wordt dus nu opnieuw uitgebreid.