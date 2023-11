Simac Phi Data krijgt nieuwe CEO na 25 jaar

Na 37 jaar verlaat Guy Couder Phi Data. Hij wordt opgevolgd door Olivier Billiau, die tot voor kort de Belgische tak van Centric leidde.

Billiau stapt over van Centric Belgium, waar hij sinds 2021 aan de slag was. Daarvoor werkte hij onder meer voor TouchPoint Medical, Televic Healthcare, Barco, MIPS, Kimberly-Clark Healthcare, Canon en Agfa, meestal in salesfuncties.

Phi Data werd in 2020 voor zeventig procent overgenomen door het Nederlandse Simac en gaat sindsdien door het leven als Simac Phi Data. Het bedrijf uit Wemmel heeft ook vestigingen in Bergen, Windhof/Koerich (Luxemburg) en Ede (Nederland) en telt zo’n 45 mensen. Het legt zich toe op onder meer de integratie van smart edge oplossingen.

Olivier Billiau

Als CEO volgt Olivier Billiau Guy Couder op. Hij werkte maar liefst 37 jaar, sinds 1986, voor het bedrijf. In 1998 werd hij general manager wat later de CEO-functie werd. Couder blijft nog wel enkele maanden aan als externe adviseur.

‘We zijn bijzonder verheugd met de komst van Olivier Billiau bij Simac Phi Data, ‘ zegt Maartje van Schagen, CEO van de Simac holding. ‘Zijn manier van werken past volledig binnen de cultuur van Simac. We zijn Guy Couder heel dankbaar dat hij Simac Phi Data gevormd heeft tot het bedrijf dat het nu is. En we zijn er zeker van dat Olivier Billiau de geknipte persoon is om de verdere groei van Simac PHI DATA te begeleiden.’