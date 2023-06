XpertOpinion brengt 65 ervaren experten samen

Stijn Vander Plaetse, Michel De Coster en Stéphane Jacobs hebben de afgelopen maanden XpertOpinion opgericht: een adviesbureau dat consultancy toegankelijk wil maken voor kmo’s.

Drie ervaren professionals met elk met meer dan 25 jaar ervaring bij verschillende corporate (IT-)bedrijven, start-ups en organisaties staken enkele maanden geleden de koppen bij elkaar. Vanuit de vaststelling dat kmo’s vaak geen eigen breed netwerk hebben maar wél de nood aan advies of een tweede opinie hebben, hebben Stijn Vander Plaetse, Michel De Coster en Stéphane Jacobs XpertOpinion opgericht.

Matchmaking

XpertOpinion biedt een digitaal ‘matchmaking’ platform aan om in contact te komen met experten in de domeinen waarrond je advies of een extra opinie nodig hebt. ‘Zeer laagdrempelig dus, op een pragmatisch niveau, want het is precies daar waar veel kmo’s maar ook grotere bedrijven of organisaties nood aan hebben’, vertelt Stijn Vander Plaetse (o.a. ex-AE en ex-Telenet) aan Data News. 65 experten hebben zich ondertussen al aangesloten bij XpertOpinion: stuk voor stuk ronkende namen en ervaren experten in verschillende domeinen en vakgebieden. Zo zien we CI(S)O’s als Bjorn Van Reet en Joost Rommelaere, maar evengoed experten rond (hybride) werken als Isabel De Clerck. De 9 domeinen waar XpertOpinion advies in biedt zijn samen te vatten onder de noemers strategie, people, sales, marketing, finance, interne diensten, ICT, technologie en ‘hot topics’ waaronder onder meer regulering en sustanainability valt. Een stukje AI helpt je trouwens op weg naar de juiste experten: ‘een eigen getraind AI-model dat we zeker nog willen verfijnen’, zegt Vander Plaetse.

Sparren

Een uur online sparren met een expert kost je 245 euro. ‘Een faire prijs vinden we zelf, zeker als je ziet tot welke topnamen je toegang krijgt. Wanneer je advies bij een advocaat invraagt, betaal je ook al gemakkelijk zo’n uurloon’, aldus Vander Plaetse. Daarnaast kan je XpertOpinion ook breder inzetten voor advies aan een hele afdeling. Ook eventuele voorbereidende trajecten zijn mogelijk, afhankelijk van het type advies of project. ‘We geloven dat betere besluitvorming cruciaal is voor het succes van elke organisatie en uiteindelijk ten goede komt aan de samenleving als geheel’, zegt ook Michel De Coster (o.a. ex-Belgacom).

Vander Plaetse ziet XpertOpinion niet als rechtstreekse concurrent voor de typeische grote consultancybedrijven. ‘Maar eerder als een betaalbaar en toegankelijk alternatief. Ik denk dat heel wat Belgische bedrijven écht baat bij hebben bij onze pragmatische aanpak’, besluit hij.