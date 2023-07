Christophe Costers aangesteld als COO van Dstny

Dstny kondigt de benoeming aan van Christophe Costers als Chief Operating Officer. Hij wordt verantwoordelijk voor de sales- en groeistrategie van de Belgische leverancier van cloudgebaseerde bedrijfscommunicatieoplossingen.

Costers heeft twintig jaar ervaring in verschillende domeinen, waaronder P&L ownership en strategie consultancy. Daarnaast heeft hij sectorexpertise in Telecom/ICT-diensten en private equity. Meest recentelijk bekleedde hij diverse senior managementfuncties bij Telenet, waar hij sinds 2020 als VP Entertainment de taak had om het telecombedrijf het videostreamingtijdperk in te loodsen.

Christophe Costers studeerde af als Burgerlijk Ingenieur Elektronica aan de KU Leuven en behaalde een Master in General Management aan de Vlerick Business School. ‘Zijn unieke mix van vaardigheden en ervaring maken van Christophe de ideale persoon om onze business performance initiatieven te leiden’, zegt Daan De Wever, CEO van de Dstny Group.