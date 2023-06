CIO Koen Vandaele verlaat Mediahuis

Koen Vandaele stopt vanaf 1 juli als Group CIO bij Mediahuis, het mediabedrijf en de uitgever van onder meer De Standaard en Het Nieuwsblad, maar ook de Nederlandse kranten De Telegraaf en NRC.

Koen Vandaele kan prat gaan op een zeer gevarieerd en uitdagend parcours bij Mediahuis waar hij ondertussen al 28 jaar werkt – aanvankelijk bij Concentra. ‘Toen ik in 2013 de leiding nam over de toenmalige ICT-afdeling van Mediahuis België, had ik nooit kunnen vermoeden dat deze zou uitgroeien tot een performante internationale technologieorganisatie voor de hele Mediahuis-groep, met 500 collega’s in 5 landen’, zegt Vandaele.

Koen Vandaele.

De afgelopen drie jaar werkte hij als CIO nauw samen met CDO Peter Soetens, die ondertussen CEO is van de Technology & Product Studio binnen Mediahuis. Koen Vandaele was meer dan vijf jaar Group CIO van die Technology & Product Studio. ‘We hebben de basis gelegd voor een toekomstbestendige technologieorganisatie, die we recent verder hebben versterkt om nog meer focus en draagvlak in de organisatie te brengen’, zegt Vandaele.

Maar tegelijkertijd komt hij wel tot de conclusie dat naarmate de groep steeds meer geïnternationaliseerd werd ook de technologiegerelateerde taken alsmaar breder verdeeld werden. ‘Tot er maar een beperkt deel van de taart overblijft, dus dat heeft meegespeeld in mijn beslissing om in onderling overleg te vertrekken bij Mediahuis’, vertelt Koen Vandaele aan Data News. ‘Ik zie mijn opdracht als grotendeels afgewerkt en zie bijgevolg geen passende rol meer voor mezelf binnen onze technologieorganisatie’, zegt Vandaele die positief terugkijkt op het gereden parcours met ‘een fantastisch team van getalenteerde mensen’. ‘De mediasector is heel hard in beweging en ook die sector ga ik zeker missen. Maar na 28 jaar in die wereld is het nu tijd om uit te kijken naar iets nieuw, en daar ga ik toch de nodige tijd voor nemen’, besluit Vandaele.