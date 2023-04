Cloudprovider SoftwareOne heeft nieuwe CEO

Huidig CEO Dieter Schlosser stapt na tien jaar op bij de leverancier van software en cloudoplossingen.

De Raad van Bestuur van SoftwareOne Holding AG heeft Brian Duffy aangesteld als nieuwe chief executive officer. Vanaf begin mei volgt hij de huidige CEO Dieter Schlosser op, die tien jaar actief is geweest bij SoftwareOne.

Duffy komt van SAP waar hij bijna 20 jaar heeft gewerkt. Recent was hij daar bestuursvoorzitter van de Cloud-divisie. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling en opschaling van ‘RISE with SAP’, een strategisch initiatief dat klanten moet aansporen om naar de cloud over te stappen.

Hij vervangt Schlosser, die in 2012 in dienst trad bij SoftwareOne als COO. Hij was sinds januari 2019 actief als CEO. Hij was verantwoordelijk voor de overname van Comparex, de succesvolle beursgang van SoftwareOne in oktober 2019 en de transformatie van het bedrijf tot een wereldwijde aanbieder van software- en cloudoplossingen. In 2022 verdubbelde de omzet van SoftwareOne tot ruim 1 miljard euro.

