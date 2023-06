Craftzing trekt data-expert Maarten Vanhoof aan

Het digitaal strategisch adviesbureau Craftzing heeft Maarten Vanhoof in dienst genomen. Vanhoof is een expert in dataverwerking en -visualisatie. Onder zijn leiding wil het bedrijf zijn expertisecentrum rond data, AI en machine learning op korte termijn uitbreiden tot dertig specialisten.

Met de implementatie van de AI Act is deze uitbreiding volgens het adviesbureau een noodzakelijke stap om bedrijven te kunnen bijstaan in hun toekomstige digitale uitdagingen. ‘We moeten onze dienstverlening breed opzetten, want een data- of AI-project kent complexe noden. Je moet verschillende expertises in huis hebben om daar een succes van te maken: technologie, het juridische aspect, kennis van analysetechnieken, enzovoort’, zegt Maarten Vanhoof.

TaaS-model

Voor klanten is het volgens Vanhoof vaak erg moeilijk om een team te vinden of uit te bouwen dat de juiste expertise en ervaring met data combineert. ‘Daarom zetten we sterk in op het team-as-a-service (TaaS) model: met onze teams kunnen klanten op een heel brede expertise leunen’, stelt hij.

Het datateam van Craftzing begeleidt klanten op drie fronten: strategisch advies en managementconsultancy, het beter inzetbaar maken van data en het verkennen van de mogelijkheden die AI en machine learning bieden. Daarvoor bouwde het bedrijf het afgelopen jaar al een team uit van onder meer data scientists, data visualisers en data protection officers. Specifiek voor bedrijfsleiders en executive management geeft Craftzing ook masterclasses over big data, machine learning en GDPR en de Data Governance Act.