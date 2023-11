Dell Technologies benoemt Koen Segers tot managing director Belux

Koen Segers wordt bij Dell Technologies de nieuwe managing director voor België en Luxemburg. Hij werkt al ruim tien jaar bij Dell en bekleedde in die tijd verschillende leidinggevende functies.

‘In zijn nieuwe functie zal Koen Segers lokale klanten en partners helpen bij het bereiken van hun digitale transformatie en bedrijfsdoelen, met behulp van technologieën als 5G, AI, cybersecurity, edge en multicloud’, klinkt het in een persbericht. Segers gaat zich daarnaast ook bezighouden met de ESG-strategie van Dell. Dat is de ambitie van het bedrijf om duurzaamheid, diversiteit en inclusie te bevorderen.

De afgelopen drie jaar heeft Segers de channel business van Dell in België en Luxemburg geleid. Hij neemt het roer over van Arnaud Bacros, die voortaan de channel business van Dell in West-Europa zal leiden.