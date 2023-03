Dochter van Huawei-oprichter wordt voorzitter van het Chinese techconcern

Meng Wanzhou, de dochter van Huawei-oprichter Ren Zhengfei, neemt begin april voor het eerst het roterende voorzitterschap waar van het Chinese technologieconcern. Een zet die diplomatiek gevoelig kan liggen, want Meng werd in 2018 nog opgepakt in Canada, op vraag van de Verenigde Staten, op verdenking van fraude en samenzwering.

De 51-jarige vrouw is de financieel directeur van Huawei. Ze kwam eind 2018 in het nieuws nadat ze was gearresteerd in Canada. De VS verdachten haar ervan te hebben gelogen over handelscontacten met een bedrijf uit Iran, waar Amerikaanse sancties tegen zijn ingesteld. Zo zou ze de bank HSBC hierover hebben misleid. Ze verbleef drie jaar in huisarrest in de Canadese stad Vancouver, terwijl ze een uitlevering aan de VS juridisch aanvocht. Uiteindelijk sloot ze een deal met het Amerikaanse ministerie van Justitie, waarop ze kon terugkeren naar China. In ruil werden twee Canadezen uit China vrijgelaten.

Opvolgingsproces

Volgens bronnen nabij het dossier zet de benoeming van Meng Wanzhou tot voorzitter het opvolgingsproces van haar 78-jarige vader in gang.

Eind januari raakte bekend dat de VS overwegen om Huawei volledig af te snijden van Amerikaanse toeleveranciers. Reden zijn de nauwe banden van Huawei met de Chinese regering en het leger. Volgens de VS zou Peking het Chinese bedrijf kunnen gebruiken om de communicatie en gegevenstrafiek van een land te bespioneren, iets wat in China in alle toonaarden ontkend wordt.