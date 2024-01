Ex-topvrouw Sheryl Sandberg verlaat raad van bestuur Meta

Na haar ontslag als COO in 2022 stopt Sheryl Sandberg binnenkort ook als bestuurslid van Meta Platforms. Daarmee verdwijnt een van de belangrijkste krachten van Meta uit het bedrijf.

Sandberg was veertien jaar lang Chief Operating Officer van Meta en bouwde onder meer het advertentiemodel van de techgigant uit. Maar er is ook veel kritiek op haar rol. In de tientallen privacyschandalen van Facebook wordt haar regelmatig verweten dat er te weinig focus was op privacy en veiligheid voor de gebruiker. Dat Facebook, intussen omgedoopt tot Meta Platforms, te laks reageerde op schandalen of het voorkomen ervan. De medaille voor haar traject heeft daarmee twee kanten.

In 2022 kondigde Meta al aan dat Sandberg zou opstappen als COO. Kort nadien raakte ook bekend dat het bedrijf een intern onderzoek startte naar haar voor het gebruiken van bedrijfsmiddelen voor haar trouwfeest. Al is over de uitkomst daarvan niets bekend.

Nu kondigt Sandberg zelf aan dat ze in mei geen kandidaat meer is om in de raad van bestuur te zitten. Zelf zegt ze daarover dat ze daar bleef om de transitie naar haar opvolgers te verzekeren. Tegelijk klinkt het dat ze als adviseur blijft om het bedrijf te ondersteunen.