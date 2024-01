Fiberklaar benoemt Jo Van Gorp tot CEO

Het Vlaamse netwerkbedrijf Fiberklaar stelt met Jo Van Gorp een nieuwe CEO aan. Hij volgt Rik Missault op.

Jo Van Gorp vervulde leidinggevende functies bij verschillende telecombedrijven. Hij was adviseur bij de oprichting van Fiberklaar en kent de organisatie dus goed. Eerder was Van Gorp actief als General Counsel en Executive Vice President Residential Markets bij Telenet. Daarnaast heeft hij ervaring als leidinggevende bij glasvezelbedrijven. Zo werkte hij voor de van oorsprong Amerikaanse telecomspeler MFS Communications en was hij CEO van Level 3 Communications in België.

Eind 2023 was Fiberklaar actief in 97 Vlaamse steden en gemeenten en legde het meer dan vierduizend kilometer glasvezel aan. ‘Ik kijk er alvast naar uit om samen met onze meer dan 110 enthousiaste Fiberklaarders en acht constructiepartners glasvezel tot in nog meer woningen in Vlaanderen te brengen’, aldus Van Gorp.