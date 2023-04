Flanders Game Hub moet Vlaamse gamesector internationaal op de kaart zetten

In Kortrijk is donderdag de Flanders Game Hub (FGH) officieel gelanceerd. De FGH moet de Vlaamse gamesector internationaal op de kaart zetten en zal ondernemers in het vak ondersteunen. De hub kadert in de visienota Level Up Vlaanderen van minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) ter ondersteuning van de Vlaamse gamesector.

Vlaanderen heeft volgens Dalle heel wat te bieden op het vlak van gameontwikkeling. ‘De Vlaamse game-opleidingen behoren tot de absolute wereldtop. Tussen 2017 en 2020 zijn we in België van 65 naar 84 studio’s gestegen, waarvan het merendeel in Vlaanderen actief is.’ De minister wil de sector dan ook verder ondersteunen. ‘Vlaanderen moet het Silicon Valley van de gamesector worden’, zegt hij.

De FGH zal zorgen voor financiële en promotionele steun. Verder zal de hub onder meer een carrière als ondernemer in de lokale gamesector promoten, in begeleiding voorzien voor de geselecteerde studio’s en start-ups en internationale studio’s en ontwikkelaars aantrekken in Vlaanderen. Concreet is het de bedoeling om de sector te doen groeien tot een jaarlijkse omzet van 300 miljoen euro.

De totale financiering van de Flanders Game Hub bedraagt 3,5 miljoen euro, waarvan 2 miljoen euro de Vlaamse overheid. ‘Met de start van de Flanders Game Hub is het ontbrekende puzzelstukje in ons Vlaams ecosysteem gelegd: op zowat elk punt in hun groeitraject kunnen Vlaamse en Brusselse gamebedrijven rekenen op ondersteuning om over de volgende horde te geraken. Ik twijfel er niet aan dat Vlaanderen, mede dankzij het talent dat de FGH zal samenbrengen, de komende jaren zal uitgroeien tot een topregio op het vlak gameproductie’, zegt Dalle.