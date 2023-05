Frank Baars benoemd tot Regional Director Benelux bij Dynatrace

Dynatrace, gespecialiseerd in ‘observability’ en security, heeft Frank Baars aangesteld als Regional Director Benelux. Baars gaat de groeistrategie voor deze regio verder vormgeven en invullen, en tegelijk de salesteams aansturen en het parter-ecosysteem uitbreiden.

Frank Baars heeft meer dan 25 jaar ervaring in IT en vervulde eerder diverse leidinggevende functies bij low-code applicatie-ontwikkelingsbedrijf Mendix. Hij was daar onder meer European Sales Director FSI and Public, Sales Director Benelux & Nordics en Senior Sales Director EMEA.

Minder hiërarchisch

De nieuwe Regional Director ziet in de Benelux ‘enorme marktkansen’ voor zijn bedrijf op het gebied van observability en AIOps. ‘Steeds meer organisaties ontdekken dat de complexiteit van hun ontwikkel- en IT-omgeving inmiddels zo is toegenomen dat ze zonder de juiste tools niet meer het benodigde inzicht en overzicht hebben. Dat is waar wij klanten bij helpen’, klinkt het.

De Benelux is volgens Baars een leidende markt in Europa: ‘Dat komt waarschijnlijk deels omdat onze cultuur minder hiërarchisch is dan in veel andere landen. Daardoor wordt innovatieve technologie vaak bottom-up ingevoerd, in plaats van het vaak tragere proces dat volledig vanuit de directie wordt aangestuurd. Dat betekent dat wij ons op meer stakeholders binnen organisaties gaan richten’, aldus Baars.