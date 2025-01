Geert Goethals wordt CIO bij Sibelga

Sibelga heeft Geert Goethals aangesteld als Chief Information Officer. De voormalige CIO van Proximus begint op 1 maart aan zijn nieuwe uitdaging bij de intercommunale die de distributie van aardgas en elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verzorgt.

‘Ik kijk ernaar uit om samen te werken met het IT-team en collega’s over de hele organisatie om initiatieven te stimuleren die bijdragen aan Sibelga’s missie om kwalitatieve toegang tot energie te bieden aan alle Brusselse klanten’, zegt Geert Goethals. Hij bedankt zijn collega’s bij PwC België, het consultancybedrijf waar hij de voorbije anderhalf jaar aan de slag was als Independent Senior Transformation & Technology Strategy Advisor.

Van 2016 tot maart 2023 was Goethals CIO bij Proximus. In die periode zetelde hij ook in de raad van bestuur van Proximus’ dochterbedrijven Scarlet en Mobile Vikings.