Al meer dan 224.000 Silicon Valley-afvloeiingen dit jaar

Amerikaanse techbedrijven hebben dit jaar al meer dan 224.000 medewerkers doen afvloeien. Dat aantal is nu al hoger dan het annus horribilis dat vorig jaar was, zo blijkt uit gegevens van trackingsite Layoffs.fyi.

Vorig jaar was al een rampjaar voor tech-medewerkers in Silicon Valley, en dit jaar is – drie maanden voor nieuwjaar – nu al een pak erger. Tussen januari en september werden er meer dan 224.000 tech layoffs gemeld in de V.S., zo hield de Amerikaanse trackingsite Layoffs.fyi bij. Net als vorig jaar werden de voornaamste afvloeiingen gemeld bij Big Tech: grote namen als Google, Amazon, Microsoft, Yahoo, Meta en Zoom dankten te anderen male een hoop mensen af. Maar ook bij startups is er een malaise. Die strekt zich volgens de gegevens, die werden geanalyseerd door techsite TechCrunch, uit over alle deelsectoren, van crypto tot Software as a Service (SaaS).

Erger dan vorig jaar

De zwaarste slag kwam er in januari, toen er op één maand tijd bijna 90.000 Amerikaanse tech-medewerkers hun job verloren. Maar ook februari (40.000 afvloeiingen), maart (bijna 38.000) en april (20.000) waren niet mak. De maanden daarna ging het maandelijkse aantal naar 10.000, en in september was er een forse daling naar 4.600 ontslagen. Maar dat aantal is natuurlijk nog altijd hoog.

Opvallend is dat het aantal tech-ontslagen dit jaar al hoger ligt dan het totaal voor 2022, dat afklokte op bijna 165.000. De situatie is dus nog verergerd. Het aantal bedrijven dat mensen liet gaan bleef over de twee jaren gelijk op ongeveer 1.000, dus er is vooral forser gesnoeid.

Innovatie en risicoprofielen

De logica achter de afvloeiingen blijft dezelfde, zegt TechCrunch: ‘de macroeconomische ontwikkelingen en de nood om discipline te vinden op een tumultueus pad naar winstgevendheid.’ Maar de site, die druk gelezen wordt door beslissingnemers in Silicon Valley, drukt er tegelijk op dat de aanhoudende golf van ontslagen zijn weerslag zal hebben op innovatie. ‘Het herinnert ons helaas ook aan de menselijke impact van ontslagen, en hoe risicoprofielen vanaf hier kunnen veranderen.’