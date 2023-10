Amerikaanse tech-jobbeurs voor vrouwen overspoeld door mannen

Een jaarlijkse conferentie in de Amerikaanse stad Orlando, die traditioneel gericht is op vrouwen uit de tech-industrie, kreeg ineens een overweldigend aantal mannelijke kandidaten over de vloer. Ze doken vooral op om steeds schaarser wordende jobs te vinden in de sector.

Grace Hopper (1906-1992) was een informaticapionier en Rear Admiral bij de Amerikaanse marine, die onder meer als eerste de term ‘computerbug’ lanceerde. In haar nagedachtenis wordt sinds 1994 ieder jaar de Grace Hopper Celebration georganiseerd, een conferentie en carrièrebeurs voor vrouwen in de tech-industrie. Het evenement wordt gesponsord door grote merken als Apple, Amazon en Bloomberg, en is een belangrijk netwerkevenement voor tech-vrouwen. Maar het Amerikaanse blad Wired, dat een reporter ter plaatse had, ontdekte dit jaar een nieuwe niche in dat publiek: mannen.

Schaarse jobs

Op zich mag dat: antidiscriminatiewetten gelden voor beide seksen. Maar het feit dat er überhaupt ineens heren geïnteresseerd zijn in zo’n evenement ligt maar aan één ding: de jobs die er misschien te rapen vallen.

Technologiejobs waren ooit een veilig en lucratief carrièrepad in de V.S., maar de afgelopen twee jaar is de sector in een ongeziene malaise beland. Technologiebedrijven over de hele wereld hebben sinds begin 2022 al 400.000 medewerkers doen afvloeien. Tienduizenden daarvan vloeiden voort uit ontslagrondes van megabedrijven als Meta, Microsoft, Google en Amazon. Heel wat bedrijven hebben ook een aanwervingsstop ingevoerd.

Slecht voor vrouwen

Zo’n plotse instroom van mannelijke kandidaten doet vooral de positie van vrouwen in de sector geen goed, zegt organisator AnitaB.org, die tegen Wired een ‘toename in de participatie van deelnemers die zichzelf als mannen identificeren’ opmerkte. Vrouwen vertegenwoordigen slechts een derde van alle tech-jobs in de Verenigde Staten, zo blijkt uit cijfers van het US National Center for Science and Engineering Statistics.

Cullen White, AnitaB.org’s chief impact officer, zei in een video op X dat sommige deelnemers logen over hun genderidentiteit, en dat mannen nu actief ruimte en tijd bij recruiters inpikken die bedoeld was om die kloof wat verder te dichten. ‘Het zijn beperkte middelen waarop jullie geen recht hebben’, zei ze.