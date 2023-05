IBM pauzeert aanwervingen voor banen die AI kan invullen

IBM-CEO Arvind Krishna verwacht dat de komende jaren zo’n 7.800 banen kunnen ingevuld worden door AI. Voor back-office functies worden de aanwervingen vertraagd of zelfs opgeschort.

IBM drukt de pauzeknop in voor aanwervingen in functies waarvan het bedrijf denkt dat ze kunnen worden vervangen door kunstmatige intelligentie. Meer bepaald de aanwerving in back-office functies – zoals human resources – zal worden opgeschort of vertraagd, zei IBM-CEO Arvind Krishna in een interview met Bloomberg. Krishna heeft het daarin over niet-klantgerichte functies die samen goed zijn voor ongeveer 26.000 werknemers. Over de periode van de komende vijf jaar ziet de CEO dat ‘gemakkelijk 30% daarvan vervangen kan worden door AI en automatisering’. Omgerekend zou dat dus betekenen dat zo’n 7.800 banen verloren gaan en vervangen worden door een of andere vorm van AI. Het gaat dan voor een groot deel ook om het niét vervangen van functies die vrijkomen door natuurlijk verloop.

‘Een van de eerste grote personeelsstrategieën’

AI zorgt overal en in alle sectoren voor ophef: veel waarnemers maken zich zorgen over de gevolgen op de arbeidsmarkt terwijl heel wat bedrijven, CEO’s en ondernemers net de opportuniteiten opzoeken. De IBM-CEO is een van de eerste om een grote personeelsstrategie aan te kondigen als reactie op de snel oprukkende technologie. IBM blijft voor alle duidelijkheid wél personeel aannemen voor softwareontwikkeling en klantgerichte functies. Het bedrijf heeft momenteel ongeveer 260.000 werknemers in dienst. De eerder dit jaar aangekondigde ontslagronde zou tot 5.000 werknemers kunnen oplopen. Toch zegt Krishna in hetzelfde interview dat IBM zijn personeelsbestand in het eerste kwartaal heeft uitgebreid met ongeveer 7.000 mensen.

Niet alles en iedereen is vervangbaar

In het interview verduidelijkt Krishna trouwens wel dat lang niet alle taken en dus lang niet alle jobs zomaar vervangen kunnen worden door kunstmatige intelligentie. Volgens de CEO zijn vooral de meer alledaagse taken te vervangen. Als voorbeelden geeft hij het verstrekken van allerlei attesten door de HR-afdeling, of alle HR-processen om een werknemer van de ene naar de andere afdeling te verhuizen. Andere HR-functies, zoals het evalueren van de samenstelling van het personeelsbestand en de productiviteit, ‘zullen de komende tien jaar waarschijnlijk niet worden vervangen’, voegt hij er nog aan toe.