Karin Voets is nieuwe CIO bij Vrije Universiteit Brussel

Karin Voets wordt vanaf 1 september de nieuwe CIO bij Vrije Universiteit Brussel (VUB). Ze volgt Henri Vanroelen op die met pensioen gaat.

Ruim 20 jaar IT- en managementervaring in zowel de private als de publieke sector brengt Karin Voets zo naar de VUB. Tot op vandaag is ze nog het hoofd van de Afdeling Onderzoeks- en Bedrijfstoepassingen bij de Universiteit Gent. Daarvoor was ze bijna 15 jaar aan de slag bij Digipolis – het huidige District09 – oftewel de IT-partner van Stad Gent. Bij de Stad Gent startte ze in 2002 als IT project manager. Maar nog daarvoor begon haar loopbaan in de spraaktechnologie en stond ze bijvoorbeeld mee aan de wieg van het eerste Arabische tekst-naar-spraaksysteem bij Lernout & Hauspie.

Karin Voets

Als nieuwe CIO bij de VUB zal Karin Voets de IT-organisatie verder moeten versterken en ook mee aan het roer staan van de digitale innovaties die de universiteit wil realiseren. ‘Mijn visie op de rol van CIO is er een van bruggenbouwer, een verbindende en vertalende schakel, die tegelijk overlegt én overtuigt als organisator en communicator’, zegt Karin Voets. ‘De versnelde digitalisering en onze steeds meer datagedreven omgeving vereisen een sterke IT-organisatie en -strategie. Karin Voets zal de IT-slagkracht van onze universiteit versterken’, vult rector Jan Danckaert aan.

De opdracht van Voets gaat officieel in op 1 september 2023. Zij volgt op dat moment huidig CIO Henri Vanroelen op die per 1 oktober met pensioen gaat. ‘Met een nieuw en performant datacenter, de radicaal digitale situatie ten gevolge van de COVID-periode, de verderzetting van IT-standaardisering en het verhogen van de IT-performantie en datasecurity bereikte onze IT onder zijn leiding een nieuw maturiteitsniveau’, bedankt de rector hem nog.