Maarten Bovée leidt Infinigate België

Infinigate, een gespecialiseerde distributeur in cybersecurity, netwerk en cloud, heeft Maarten Bovée aangesteld tot Managing Director van het Belgische filiaal.

Maarten Bovée stapt over van ConXioN waar hij als One Platform Director de strategische ontwikkeling voor cloudoplossingen aanstuurde. Maar het distributiekanaal kent ook maar weinig geheimen voor hem. Bij Copaco was hij vier jaar lang Head of Retail Sales and Marketing Belux. Later was hij ook nog ruim twee jaar Sales and Marketing Director bij Ingram Micro. Bovée volgt Kris Van den Bergh op die ondertussen verkast is naar Exclusive Networks als Strategic Development Director EMEA.

Bovée zal zich als Managing Director bij Infinigate België eerst en vooral richten op een verdere integratie van de teams, na de overname van Starlink , Vuzion en Nuvias in 2022. ‘De Belgische IT-markt ziet een piek in de vraag naar cyberbeveiliging en wij zijn ideaal gepositioneerd om te reageren op die behoefte’, zegt Maarten Bovée. ‘Ik kijk ernaar uit om onze aanwezigheid in de markt uit te bouwen, nauw samen te werken met onze bestaande vendor- en partnerteams en nieuwe spelers op het gebied van cyberbeveiliging te verwelkomen in ons portfolio’, aldus nog Bovée.

De Infinigate Group dekt ondertussen al meer dan 100 landen en noteerde vorig jaar een omzet van 2,2 miljard euro met 1.250 medewerkers.