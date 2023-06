Meer dan 8 op de 10 CIO’s breiden hun IT-team dit jaar uit

Ja, er is een war for talent, en ja, er is iets als AI. En toch verwacht 81% van de CIO’s bij grote bedrijven om het aantal IT-medewerkers dit jaar te verhogen. Hoe komt dat?

Meer dan 8 op de 10 CIO’s van grote ondernemingen plant hun bestaande IT-equipes uit te breiden, zo blijkt uit een onderzoek van Gartner. Slechts 14% verwacht een daling van het aantal IT-werknemers en de resterende 5% houdt het op een status-quo. Het onderzoek werd wel vorig jaar al uitgevoerd in oktober en november.

‘Het aantrekken en behouden van technologisch talent blijft een belangrijk aandachtspunt voor CIO’s’, zegt Gartner-analist Jose Ramirez. ‘Zelfs met de vooruitgang op het gebied van AI verwachten we dat de wereldwijde impact op de werkgelegenheid de komende jaren eerder neutraal zal zijn. De redenen daarvoor zijn de achterstand in de adoptie bij bedrijven, de implementatietijd en de leercurves’, aldus Ramirez.

Waarom?

Maar waarom willen CIO’s – ondanks de stijgende personeelskosten en de war for talent – toch opnieuw méér IT-werknemers op de payroll? Om de digitale transformatie – en in veel gevallen ook digitale versnelling – van het bedrijf verder te kunnen ondersteunen en realiseren. ‘67% zelfs van de CIO’s van de grootste ondernemingen – meer dan 1 miljard dollar omzet is dat in de definitie van Gartner, nvdr – wil het IT-personeelsbestand in 2023 met minstens 10% uitbreiden, specifiek om de digitale initiatieven van hun onderneming te ondersteunen’, weet Ramirez. Het gaat dan in veel gevallen om initiatieven die de afgelopen twee jaar opgestart zijn maar waarbij de bedrijven nu een verdere versnelling zoeken.

Hoe?

Dat brengt ons bij de logische vraag: hoe denken CIO’s dat te kunnen doen in de huidige economische omstandigheden en de war for talent? ‘Het is inderdaad zo dat veel CIO’s last ondervinden om personeel aan te trekken. Voor 41% van de CIO’s van de grootste ondernemingen is de economische volatiliteit een reden voor een vertraging in de IT-aanwervingen geweest. 35% meldt ook een daling van het totale IT-budget en voor 29% zijn verdere IT-aanwervingen zelfs helemaal on hold gezet.’

Welke stappen zijn op het vlak van IT-staffing gezet als reactie op de economische onzekerheid? (bron: Gartner)

Wat volgens Ramirez daarom een duidelijke trend is, is dat veel CIO’s nu proactieve stappen zetten om die economische volatiliteit te counteren. Ze doen dat door bijvoorbeeld geografische vereisten uit de IT-taakomschrijvingen te schrappen of door ook soepeler om te gaan met andere eisen in de rolbeschrijving van IT-profielen. Dat maakt de te bevissen vijver alvast wat groter. Maar nog volgens de analist is ook bijscholing – of zelfs omscholing – duidelijk in opmars. Zo is bijna de helft van de CIO’s van plan om te investeren in trainingsprogramma’s om IT-personeel bij te scholen en te herscholen om ervoor te zorgen dat hun teams de relevante rollen, vaardigheden én capaciteit hebben om de bedrijfsdoelstellingen te halen. ‘Voor de meeste projecten in digitale transformatie zijn CIO’s heel erg afhankelijk van voltijdse medewerkers. Dat is in essentie dé reden waarom ze toch het aantal IT-medewerkers verder willen verhogen’, besluit Ramirez.