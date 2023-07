Onderzoek: vrouwen straks meer de dupe van AI dan mannen

Vrouwen worden waarschijnlijk meer de dupe van de opkomst van kunstmatige intelligentie dan mannen, stellen deskundigen van McKinsey. Volgens een nieuw rapport van het Amerikaanse adviesconcern zou AI wel eens bijna een derde van het totaal aan gewerkte uren in de Amerikaanse economie overbodig kunnen maken. Onderzoekers berekenden dat vrouwen in de VS anderhalf keer meer kans hebben dan mannen om een nieuw beroep te moeten zoeken, omdat hun werk wordt overgenomen door AI.

Dat laatste komt volgens kenners doordat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in bedrijfstakken met banen met lagere lonen, wat bij uitstek werk zou zijn dat makkelijker door een computer gedaan zou kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteunend kantoorwerk en de klantenservice.

Ook zwarte en Latijns-Amerikaanse werknemers in de VS zullen volgens McKinsey sneller de negatieve gevolgen ervaren als de vraag naar productiewerkers gaat krimpen door de voortgaande technologische vernieuwingen. De onderzoekers denken dat er voor het einde van 2030 minstens 12 miljoen werknemers in de VS van beroep zullen moeten veranderen. Voor een deel is dat ook het gevolg van de verduurzaming en het streven van bedrijven om CO2-neutraal te worden. Die omslag zal de Amerikaanse arbeidsmarkt komende jaren flink op zijn kop zetten, is de verwachting.

Extra vaardigheden aanleren

Wat zorgwekkend is, zegt McKinsey-bestuurder Kweilin Ellingrud, is dat de omslag vooral gevoeld wordt door laagbetaalde werknemers. De kans dat zij van beroep moeten veranderen is tot veertien keer groter dan bij mensen met de hoogste lonen. De meeste gedupeerden zullen straks extra vaardigheden moeten aanleren om nieuw werk te vinden.

Maar uiteindelijk zullen alle dienstverlenende beroepen, van advocaten en leraren tot financiële adviseurs en architecten, veranderen door de opkomst van bijvoorbeeld chatbots als ChatGPT. ‘Het zal waarschijnlijk niet zo’n ramp zijn’, aldus McKinsey-partner Michael Chui, ‘maar het gaat bijna elke baan veranderen.’