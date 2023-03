Piet Van Petegem nieuwe voorzitter bij ADM

Piet Van Petegem (57) is de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de netwerkorganisatie ADM. Hij volgt Jan De Schepper op.

Jan De Schepper kondigde eind vorig jaar zijn afscheid aan bij ADM. De Raad van Bestuur van ADM keurde vandaag unaniem de kandidatuur van Piet Van Petegem als voorzitter goed. Zo komt een einde aan een tijdperk van Jan De Schepper, die 14 jaar voorzitter was van ADM. Wat ooit startte als een netwerkorganisatie met de focus op IT-bedrijven in het Antwerpse, is ondertussen uitgegroeid tot een veel breder platform, met zowel IT-bedrijven als de klanten van die IT-bedrijven in heel Vlaanderen en Brussel als leden.

Piet Van Petegem is de Chief Technology and Information Officer van de Nationale Loterij en is ook al meer dan vijf jaar actief lid van de Raad van Bestuur. ‘ADM staat voor Share & Connect: mensen met mekaar verbinden om kennis en ervaring met mekaar te delen’, zegt Van Petegem. ‘Ik zal er als voorzitter alles aan doen om dit nog verder uit te bouwen en uit te diepen. En dat over generaties heen: een belangrijke focus in de toekomst.’ Zo loopt binnen ADM al voor het tweede jaar een mentor/mentee programma om seniors kennis te laten uitwisselen met juniorprofielen.

Van Petegem startte zijn carrière bij Barco en was door de jaren heen actief bij onder meer Tupperware, Proximus, Engie, Koramic, VRT, Joris Ide, Bpost Bank en Record Bank. Momenteel is de IT-professional al meer dan vijf jaar actief bij de Nationale Loterij, als CTIO en lid van het directiecomité. Hij is een Gentenaar en omschrijft zichzelf als een ‘familieman’. Hij heeft twee zonen en is een fervent golfer en hobbykok.