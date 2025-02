Dit zijn de winnaressen van She Goes ICT 2025

Op donderdag 6 februari organiseerde Data News in Kattebroek (Dilbeek) de 17de editie van She Goes ICT. Het jaarlijkse event bekroont vrouwen die zich onderscheiden in de ICT-sector. Drie winnaressen mochten een prestigieuze award in ontvangst nemen.

De winnaressen werden verkozen door Data News-lezers enerzijds en een professionele jury bestaande uit ex-winnaars en IT-prominenten anderzijds. Voor deze 17de editie werden drie awards uitgereikt:

• Evelien Vanhooren (partner bij delaware) mag zich Leading ICT Lady of the Year noemen.

• Sophie Traen (front end tribe lead bij AE) werd verkozen tot Rising Tech Star of the Year.

• Annlore Defossez (corporate social responsability officer bij Capgemini) is Inclusive Tech Champion of the Year.

Leading ICT Lady of the Year: Evelien Vanhooren

De Leading ICT Lady of the Year is een dame die uitblinkt in leiderschap binnen de brede technologische sector. Evelien Vanhooren (delaware) overtuigde de jury met een eerlijk verhaal over hoe zij als niet-techneut al meer dan 20 jaar een mooie carrière in IT achter de rug heeft.



Evelien Vanhooren: ‘De titel motiveert me ook om door te gaan met wat ik al jaren probeer te doen: anderen inspireren en ondersteunen, vooral vrouwen die twijfelen om hun ambities waar te maken.’

Evelien Vanhooren © Debby Termonia

Rising Tech Star of the Year: Sophie Traen

De Rising Tech Star of the Year is een rolmodel voor jonge vrouwen die een carrière in ICT ambiëren. Met Sophie Traen (AE) koos de jury voor een echte ‘techie’: Traen is iemand die als ontwikkelaar en software architect haar sporen heeft verdiend, en daarnaast als ‘tribe lead’ de tijd neemt om haar collega’s te coachen en aan de nodige mentors en skills te helpen.



Sophie Traen: ‘Ik hou van ‘schone’ dingen bouwen. Of dat nu schone software is, warme gemeenschappen of een betere wereld.’

Sophie Traen © Debby Termonia

Inclusive Tech Champion of the Year: Annlore Defossez

Nieuw sinds vorig jaar is de categorie Inclusive Tech Champion of the Year, waarmee Data News uitdrukkelijk op zoek gaat naar een Belgische v/m/x die bovenal diversiteit én inclusie in de tech sector promoot. Die award ging naar Annlore Defossez (corporate responsibility manager Capgemini).



Annlore Defossez: ‘We hebben een holistische aanpak nodig rond diversiteit, want in een intersectionele wereld kunnen we ons niet alleen beperken tot gender. Eén minderheid promoten is niet genoeg.’

Annlore Defossez © Debby Termonia

‘Stigma’s doorbreken’

Kristof Van der Stadt, juryvoorzitter en hoofdredacteur van Data News: ‘Aan de andere kant van de oceaan zet de Amerikaanse president druk op bedrijven om af te stappen van initiatieven rond diversiteit, gelijkheid en inclusie. Ik mag hopen dat de meesten niet toegeven. Initiatieven zoals She Goes ICT zijn nodig om, aan de hand van rolmodellen, stigma’s te doorbreken. Met onze vorig jaar gelanceerde Inclusive Tech Champion of the Year award willen we nog breder gaan en de nood aan diversiteit en inclusie op de ICT-werkvloer extra in de kijker te zetten.’