Evelien Vanhooren, Leading ICT Lady of the Year 2025: ‘Soms hebben vrouwen dat ene duwtje nodig’

Evelien Vanhooren, partner bij delaware Belux, is de nieuwe ’Leading ICT Lady of the Year‘. Data News sprak met haar over de uitdagingen voor vrouwen in de IT en haar visie op leiderschap.

Gefeliciteerd met uw titel als Leading ICT Lady of the Year! Wat betekent deze prijs voor u?

Evelien Vanhooren: Dank je wel! Het is een geweldige eer en een erkenning van mijn werk en dat van mijn team bij delaware. Deze prijs voelt voor mij vooral als een kans om een boodschap uit te dragen: vrouwen hebben een plek in de IT-sector en kunnen een enorm verschil maken. Het motiveert me ook om door te gaan met wat ik al jaren probeer te doen: anderen inspireren en ondersteunen, vooral vrouwen die twijfelen om hun ambities waar te maken.

Kunt u ons meenemen naar het begin van uw carrière? Hoe bent u in de IT-sector terechtgekomen?

Vanhooren: Het stond niet in de sterren geschreven dat ik in de IT-sector zou werken, mijn opleiding lag ook niet meteen in de lijn van IT. Ik heb toegepaste economie gestudeerd in Leuven en volgde daarna een jaar General Management aan Vlerick in Gent. IT kwam per toeval op mijn pad via een kans bij delaware, destijds heette het nog delaware IT Consulting. Mijn (toekomstige) echtgenoot werkte samen met delaware en zo leerde ik het bedrijf kennen. Wat me daar aansprak was dat het tastbaar was, je zag direct resultaat. Bovendien werk ik graag met mensen en dat aspect was ook sterk aanwezig. Het is toen dat ik al snel ontdekte dat ik voldoening haal uit het oplossen van problemen en mensen verder helpen. Die bedanking en de glimlach die je dan krijgt, blijft mij ook nu nog steeds voldoening geven. Mensen mogen begeleiden in hun digitale transformatie en dankbaarheid ervaren: dat is denk ik nog steeds mijn grootste drijfveer.

Een blik op uw cv toont dat u ondertussen al twintig jaar aan de slag bent bij delaware, nog steeds bij uw eerste werkgever dus. Heeft het nooit gekriebeld om andere oorden op te zoeken?

Vanhooren: Afwisseling is hier de magic sauce denk ik. Ik heb eerst een klassieke consultant-carrière doorlopen: begonnen als analist, en dan doorgegroeid naar projectmanager, later programmamanager en altijd bij klanten. Ik heb zo heel wat verschillende projecten gedaan in verschillende industrieën en ook verschillende processen: van pakweg ERP’s tot procesoptimalisaties. Dat is al één aspect dat me de nodige afwisseling gaf. Maar daarnaast kreeg ik ook interne rollen waarbij ik me richtte op innovatie en nieuwe oplossingen voor klanten. Dat gaat dan over het detecteren van nieuwe trends, ermee aan de slag gaan en ze naar de markt brengen of ermee werken om andere nieuwe oplossingen te kunnen ontwikkelen. Het is die combinatie, enerzijds dicht bij de klant, anderzijds betrokken zijn bij de interne organisatie, die me altijd deed verder groeien. Sinds drie jaar ben ik nu ook een vennoot bij delaware BeLux: dat toont aan dat het wel degelijk mogelijk is.

Evelien Vanhooren © Debby Termonia

Van de 27 vennoten in de Belux-organisatie bent u de enige vrouwelijke vennoot. Hoe verklaart u dat?

Vanhooren: Het is natuurlijk een bijzondere positie, maar het benadrukt ook dat er nog werk aan de winkel is. Het is een hardnekkig probleem in de hele sector, niet enkel bij delaware. In andere regio’s, zoals Azië, zien we trouwens wel veel meer vrouwen in C-levelposities bij delaware. Maar in de VS hebben we er dan weer helemaal geen. In Europa blijven we wat achter. We zien wel dat er steeds meer vrouwen afstuderen in STEM-richtingen, maar die instroom vertaalt zich nog niet in evenveel vrouwelijke leiders. Ik probeer mijn rol te gebruiken om anderen te inspireren. Voor mij is het belangrijk dat jonge vrouwen zien dat het mogelijk is om door te groeien en om leiding te geven in een sector die vaak als mannelijk wordt gezien.

Waarom denkt u dat er in Azië meer vrouwen in topfuncties zitten dan hier?

Vanhooren: Het heeft veel te maken met cultuur. In landen zoals Singapore en de Filipijnen zijn vrouwen beter vertegenwoordigd in leidinggevende functies. Dat geeft een voorbeeld aan anderen. Hier in Europa zien vrouwen soms minder rolmodellen in hun directe omgeving, wat maakt dat ze minder snel die stap durven zetten. Dat is zeker een vicieuze cirkel die we moeten doorbreken.

Wat is er nodig om meer vrouwen in leidinggevende functies te krijgen?

Vanhooren: Ik ben ervan overtuigd dat vrouwen soms een extra duwtje nodig hebben. Vrouwen willen 200% zeker zijn voor ze iets doen, terwijl mannen al bij 80% durven springen. We moeten ze aanmoedigen om kansen te grijpen, om uit hun comfortzone te komen en te groeien. Dat doen we bij delaware onder andere door mentoring programma’s aan te bieden en leiderschapstrainingen te organiseren die werknemers bewuster maken van het belang van diversiteit en hoe daarmee om te gaan binnen teams. Die trainingen spelen trouwens ook in op bijvoorbeeld neurodiversiteit.

Herkent u het imposter syndrome bij vrouwen?

Vanhooren: Absoluut. Vrouwen zijn vaak voorzichtiger en denken dat ze niet goed genoeg zijn. Ze minimaliseren hun eigen prestaties en twijfelen aan hun capaciteiten. Maar als ze naar voren stappen, krijgen ze meestal positieve reacties en merken ze dat die twijfels ongegrond waren. Het is belangrijk om dat patroon te doorbreken en vrouwen te helpen hun zelfvertrouwen te versterken. Ik heb dat zelf ook ondervonden. Vanaf het moment dat ik mijn hoofd boven het maaiveld uitstak, bijvoorbeeld omdat ik meedeed aan de Leading ICT Lady of the Year, kreeg ik meteen reacties: wat goed dat je dit doet. Het toont voor mij dat het dus ook gewoon nodig is en blijft voor andere vrouwen: het kan alleen maar versterkend werken. Zoals ik al zei: vrouwen willen vaak alles eerst perfect hebben voordat ze een kans grijpen. Mannen hebben dat minder en durven sneller iets proberen. Ik merk dat vrouwen daardoor soms hun eigen groei in de weg staan. Ze hebben vaak dat ene duwtje nodig om hun twijfels opzij te zetten en het gewoon te doen. Ik probeer in mijn rol anderen dat duwtje te geven.

Dat uit zich ongetwijfeld ook in uw leiderschapsstijl, hoe zou u die omschrijven?

Vanhooren: Ik ben zeer toegankelijk, hecht veel belang aan een open en heldere communicatie. Ik sta dicht bij de mensen en probeer een coachende rol op te nemen. Ik geef feedback die constructief is en haalbaar, zodat mensen er echt mee aan de slag kunnen. Ik vind het belangrijk om een omgeving te creëren waarin iedereen zich goed voelt en zijn talenten voluit kan ontwikkelen. Open communicatie en realistische doelen zijn voor mij cruciaal. Ik probeer mensen te begeleiden op een manier die aansluit bij hun behoeften. Bijvoorbeeld, als iemand moeite heeft met spreken voor een groot publiek, bouwen we dat stap voor stap op. Het heeft geen zin om iemand meteen voor duizend man te laten spreken: begin klein. En zie dat zelf niet meteen als iets kleins. Authentiek leiderschap is voor mij heel belangrijk: blijf trouw aan wie je bent, dan haal je het beste uit jezelf en anderen.

Hoe groot is het team dat u aanstuurt?

Vanhooren: Binnen delaware ben ik mede-verantwoordelijk voor de hub Business Applications, een team van ongeveer 500 à 600 mensen. Binnen die hub ben ik ook sponsor voor alles rond SAP Public Cloud en daarnaast ben ik ook nog eens verantwoordelijk voor alles rond onze incubator unit.

‘Ik ben eerder een brugfiguur tussen business en IT’

Wat houdt dat precies in?

Vanhooren: De incubator unit focust op opkomende oplossingen of innovaties die nog niet helemaal marktrijp zijn. We geven ze een focus, de nodige middelen en begeleiding om te groeien en eventueel uit te groeien tot een volwaardig product of dienst. Sustainability is daar een mooi voorbeeld van. We zien daar heel wat potentieel in en willen onze klanten helpen om hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. In die incubator gaat het dikwijls om een mix van technologieën of andere aanpakken. Mijn rol is daarin ook vaak verbindend: ik breng mensen, technologieën en ideeën samen om tot de beste oplossingen te komen.

Bent u zelf technisch onderlegd?

Vanhooren: Niet echt. Ik ben geen pure IT’er. Ik heb geen informatica gestudeerd en kan niet programmeren, wel configureren. Maar dat hoeft ook niet. Er zijn veel jobs in IT waarvoor je geen technische achtergrond nodig hebt en daar ben ik zelf een bewijs van, want ik zit hier toch al mooi 20 jaar in de IT-sector (lacht). Maar ik vertrek nooit vanuit de technologie op zich. Ik focus altijd op het begrijpen van wat mensen nodig hebben, wat hun businessuitdagingen zijn en hoe technologie hen daarbij kan helpen. Ik zie mijn niet-technische achtergrond juist als een sterkte. Ik ben eerder een brugfiguur tussen business en IT. IT gaat niet alleen over technologie; het gaat over het begrijpen van wat mensen nodig hebben. Mijn kracht ligt in het vertalen van die behoeften naar oplossingen. Empathie en communicatie zijn minstens zo belangrijk als technische kennis.

Evelien Vanhooren © Debby Termonia

Hoe kijkt u naar de genderbalans in de IT-sector? Denkt u dat die ooit 50-50 wordt?

Vanhooren: Ik denk dat bepaalde zaken nu eenmaal zijn wat ze zijn. Mannen zijn over het algemeen meer geïnteresseerd in technologie en kiezen vaker voor een technische opleidingen: dat zal waarschijnlijk wel zo blijven. Voor bepaalde technische functies zie ik dat de instroom van vrouwen beperkter blijft. Misschien is dat zelfs niet eens zo erg voor sommige functies, maar we moeten wel blijven proberen om diverser te worden. Door meisjes al op jonge leeftijd te stimuleren om met technologie aan de slag te gaan, door stereotypen te doorbreken en te tonen dat IT niet enkel voor mannen is. Het is belangrijk dat we de sector toegankelijker maken en zorgen dat vrouwen die instromen, ook blijven groeien. Rolmodellen spelen daarin een cruciale rol. Ik wil er echt een punt van maken om te tonen dat vrouwen een hele carrière in IT kunnen doorlopen, en niet vroegtijdig afhaken.

Hoe staat u tegenover quota?

Vanhooren: Ik ben er geen voorstander van. Ik vind het belangrijk dat de juiste skills en capaciteiten de drijfveer zijn, niet gender. We moeten streven naar een meritocratie waar iedereen gelijke kansen krijgt, ongeacht geslacht, afkomst of andere factoren. Quota kunnen een tijdelijke oplossing zijn, maar op lange termijn moeten we inzetten op een mentaliteitswijziging en een inclusieve cultuur.

Hebt u zich zelf ooit gediscrimineerd gevoeld?

Vanhooren: Niet echt, of toch niet als vrouw binnen de professionele context. Ik heb me eerlijk gezegd meer gediscrimineerd gevoeld als jongere dan als vrouw. Als jonge consultant werd ik soms niet serieus genomen door oudere, mannelijke klanten. Maar dat is gaandeweg verdwenen naarmate ik meer ervaring opdeed en mijn expertise bewees.

Hoe ziet u uw eigen carrière nog evolueren?

Vanhooren: Ik wil graag de verbinding tussen de verschillende landen waar delaware actief is versterken. We zijn een internationaal bedrijf en ik geloof sterk in de meerwaarde van kennisdeling en samenwerking over de grenzen heen. Daarnaast wil ik blijven inzetten op meer vrouwen in senior leadership. Dat is een thema dat me nauw aan het hart ligt.

U bent ook sterk actief rond duurzaamheid, zo hoorden we tijdens uw presentatie voor de jury.

Vanhooren: Ja, dat klopt. Sustainability is een opportuniteit voor de markt en we kunnen er iets goeds mee doen voor de planeet en de maatschappij. Het geeft me energie en voldoening om daaraan bij te dragen. Het is een thema dat me persoonlijk aanspreekt en dat ook perfect aansluit bij de waarden van delaware.

Waar komt die drive vandaan om op de spreekwoordelijke barricades te gaan staan?

Vanhooren: Goh, ik ben opgegroeid met sterke vrouwen die er vol voor gaan. Mijn moeder, mijn grootmoeder… Zij hebben me geïnspireerd om mijn dromen na te jagen en niet bang te zijn om mijn mening te uiten. En kijk: dat lukt dus, ook binnen IT. Of ik mezelf dan als een rolmodel zie? (denkt even na). Ik wil vooral tonen dat het écht niet moeilijk hoeft te zijn. Doe het zoals je bent, dan komt het wel. Wees authentiek, werk hard en geloof in jezelf. Vooral ook: niet te snel opgeven, volhouden en de reis durven verderzetten. En niet vergeten om af en toe plezier te maken en te genieten van die reis (lacht). Dat zijn trouwens ook waarden die ik nu al probeer mee te geven aan mijn eigen kinderen, naast gezonde nieuwsgierigheid en een positieve attitude. Ik wil dat ze openstaan voor nieuwe ervaringen en niet bang zijn om fouten te maken. En ik wil hen dus zeker leren om vol te houden en te vechten voor wat ze willen bereiken.

‘Vrouwen willen 200% zeker zijn voor ze iets doen, terwijl mannen al bij 80% durven springen’

Zijn er momenten geweest waarop u iemand al een spreekwoordelijk duwtje hebt kunnen geven?

Vanhooren: Ja, op verschillende vlakken. Mensen die blijven hangen op een bepaald niveau, of die op het punt staan te vertrekken omdat ze hun potentieel niet kunnen waarmaken. Door hen te coachen, hen te challengen en hen te laten inzien wat ze waard zijn, heb ik hen kunnen helpen om een stap vooruit te zetten.

Wanneer u terugkijkt naar uw jongere zelf die pas startte: wat zou u zichzelf adviseren?

Vanhooren: Om vroeger te beginnen met netwerken en connecties te leggen. De kracht van een netwerk wordt vaak onderschat, maar het kan je carrière een enorme boost geven. Durf mensen aan te spreken, deel je kennis en ervaringen en bouw relaties op. Het probleem is dat je meestal pas later in je carrière begint te beseffen dat je een netwerk nodig hebt. In het begin van je carrière ben je daar vaak veel te weinig mee bezig.

Hebt u vanuit uw passie en drive ooit overwogen om een eigen onderneming te starten?

Vanhooren: Nee, eigenlijk niet. Bij delaware heb ik de ruimte en flexibiliteit om te groeien en nieuwe dingen te doen. Ik voel me hier thuis en ik geloof in de missie en de waarden van het bedrijf. Ik zie mezelf hier nog wel een tijdje blijven, zeker nu ik ook een vennoot ben (lacht).