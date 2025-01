Kathleen Vangronsvelt geeft keynote op She Goes ICT 2025: ‘Wat de wetenschap zegt over diversiteit en inclusie’

Nog een paar nachtjes slapen, en dan is het zover: de bekendmaking van de winnaars van She Goes ICT 2025. Schrijf je dus vandaag nog in en verzeker je van een plek op dit onvergetelijke Data News-event op 6 februari. Prof. dr. Kathleen Vangronsvelt trapt de avond af met haar keynote over diversiteit en inclusie.

Kathleen Vangronsvelt is professor Organizational behavior, HRM en Global Leadership aan de Antwerp Management School. Haar keynote zal zich richten op de business case voor diversiteit en het belang ervan in hedendaagse organisaties. ‘Gebaseerd op onderzoek zal ik licht werpen op wat diversiteit werkelijk inhoudt, waarom inclusie de sleutel is tot het ontsluiten van het potentieel ervan en hoe op bewijs gebaseerde inzichten organisaties kunnen leiden naar zinvolle, effectieve interventies’, licht ze al een tipje van de sluier op.

Wil je ontdekken hoe vrouwen het verschil maken in de wereld van technologie en innovatie? Dan mag je She Goes ICT 2025 echt niet missen! Registreren is nog enkele dagen mogelijk via de website SheGoesICT.be.