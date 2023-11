She Goes ICT: Breng nu uw stem uit

Ook in 2024 zetten we opmerkelijke rolmodellen in ICT en tech in de kijker. U kan nu stemmen wie volgens u Leading ICT Lady, Rising Tech Star en Inclusive Tech Champion of the Year mogen worden.

Voor de zestiende verkiezing van She Goes ICT, hebben de redactie van Data News en de juryleden de categorieën en criteria herbekeken. Acht inspirerende ICT-jongedames maken kans op de titel Rising Tech Star of the Year en vijf dames kunnen Leading ICT Lady of the Year worden. Helemaal nieuw is de categorie: Inclusive Tech Champion of the Year waarmee Data News uitdrukkelijk op zoek gaat naar een Belgische w/m/x die bovenal diversiteit én inclusie in de techsector promoot. Ook daar werden vijf kandidaten weerhouden.

In totaal werden uit alle inzendingen dus maar liefst 18 kandidaten genomineerd die stuk voor stuk excellente rolmodellen in ICT en technologie zijn. Om te bepalen wie doorstoot naar de volgende ronde en de kans krijgt om zichzelf te verdedigen voor onze professionele en onafhankelijke jury, rekenen we ook op u. Vanaf vandaag kan u uw stem uitbrengen via www.shegoesict.be waar we alle 18 kandidaten aan u voorstellen. De exacte criteria per categorie kan u hier nalezen. Stemmen kan nog tot 7 januari.

De uiteindelijke winnaars worden bekend gemaakt op de het She Goes ICT evenement. Dat vindt plaats op 14 maart 2024in Flagey Brussels. Wil u er graag bij zijn, ontdekken wie de opvolgers van Valerie Tanghe en Nabila Farhat worden, en netwerken in een exclusief gezelschap van? Dan kan u alvast registreren via www.shegoesict.be. Wacht niet te lang, want vol is vol. Mooi meegenomen is dat u nog geniet van een voordelig early bird tarief tot 15 januari.

Leading ICT Lady of the Year

Dit zijn de vijf genomineerden:

Ine Segers (Director Cyber Trust Belgium, Devoteam)

(Director Cyber Trust Belgium, Devoteam) Karen De Sousa Pesse (Senior Executive, Salesforce Belgium)

(Senior Executive, Salesforce Belgium) Laila Deeb (Software Engineering Manager, Esko)

(Software Engineering Manager, Esko) Myriam Broeders (Chief Technology Officer, Microsoft Belux)

(Chief Technology Officer, Microsoft Belux) Sophie Libouton (Manager Governance & Methods, STIB-MIVB)

Rising Tech Star of the Year

Dit zijn de acht genomineerden:

Aurélie Salsarulo Thomas (Digital Factory Product Owner Marketing Services & Community Team Lead, Ontex)

(Digital Factory Product Owner Marketing Services & Community Team Lead, Ontex) Charlotte Boel (Business Application Consultant, Animalcare Group

(Business Application Consultant, Animalcare Group Eline Maris (Business Development Manager AI Solutions, Cegeka)

(Business Development Manager AI Solutions, Cegeka) Gitte Bluekens (Scrum Master, KBC)

(Scrum Master, KBC) Izabella Zschaber Sampaio (Product Owner Smart Factory, Atlas Copco)

(Product Owner Smart Factory, Atlas Copco) Marta Tomaselli (Manager Technology & Digital Risk Quality & Compliance, Deloitte)

(Manager Technology & Digital Risk Quality & Compliance, Deloitte) Roxane Van Overloop (Software Tester, Delaware)

(Software Tester, Delaware) Shanna Cloet (IT Manager, Fost Plus)

Inclusive Tech Champion of the Year

Dit zijn de vijf genomineerden: