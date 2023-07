Young Potential Boostcamp 2023 focust op inclusieve ‘personal branding’

Voor de vijfde maal coördineert ex-ICT Woman of the Year Ingrid Gonnissen een Young Potential Boostcamp. Het doel: meer dames aantrekken in de ICT-wereld én ze ondersteunen gedurende 4 maanden.

Nadat Ingrid Gonnissen in 2018 door Data News verkozen werd tot ICT Woman of the Year, wou ze heel graag de titel gebruiken om extra impact te genereren. Het resultaat werd het Young Potential Boostcamp: een initiatief om 50 tot 60 jongedames een coachingtraject van vier maanden aan te bieden. Op de afgelopen edities werd telkens een thema geplakt – Learn to be resiliant and bounce back was het thema in 2022. Dit jaar vaart de vijfde editie onder de vlag Unleashing the power of your inclusive branding. Tijdens het traject krijgen deelnemers onder meer verschillende workshops en keynotes voorgeschoteld, naast individuele meetings met C-levels en speeddates met mentoren.

‘Belangrijk voor jezelf, maar ook voor bedrijven’

‘Inclusieve self-branding geeft mensen de kans om authentiek te zijn, zich te onderscheiden op de arbeidsmarkt, nieuwe professionele kansen te creëren, hun persoonlijke merkimago te versterken, de betrokkenheid en steun van anderen te verwerven en een positieve invloed op de samenleving uit te oefenen’, verklaart Ingrid Gonnissen de keuze voor dit thema. ‘Door een inclusief zelfmerk te ontwikkelen, onderscheidt iemand zich van andere kandidaten en positioneert die zich als een unieke professional’, klinkt het nog. ‘Maar bovendien wordt het voor bedrijven steeds belangrijker om hun inzet voor diversiteit en inclusie te tonen, niet alleen om aan de verwachtingen van de consument te voldoen, maar ook om toptalent aan te trekken en te behouden. Inclusieve product branding draagt daartoe bij. Ervoor zorgen dat de diensten en producten door iedereen kan gebruikt worden zal hoe langer hoe meer bijdragen tot het succes van een bedrijf’, aldus nog Ingrid Gonnissen.

Inschrijving loopt tot september

Dit jaar zetten naast Ricoh – met Ingrid Gonnissen aan het roer – ook In The Pocket (Jeroen Lemaire), Salesforce (Country Leader Belux Lien Ceulemans) en Securex (CIO Jocelyn Darbroudi) hun schouders onder het initiatief. Geïnteresseerde jongedames tussen 24 en 32 jaar (‘mentees’) kunnen zich nog tot 8 september online inschrijven. Heel wat mentors dienden zich al spontaan aan, maar er zijn nog plaatsen vrij om het Boostcamp te ondersteunen. Geïnteresseerde mannelijke en vrouwelijke senior managers met de nodige management-ervaring kunnen zich via dezelfde site aanmelden. Na inschrijving worden de mentees en mentors aan elkaar gekoppeld. De kick-off is voorzien op 17 oktober in het Gentse kantoor van In The Pocket. Het afsluitend evenement vindt plaats bij Securex in Brussel op 22 februari 2024.