Tekort aan IT-expertise vreet aan prestaties en inkomsten

Bijna een derde van de grote organisaties zegt dat het tekort aan technologische expertise een impact heeft op de financiële doelstellingen. Maar ook de compliance en technische beschikbaarheid heeft er onder te lijden.

Van een bevraging bij bedrijven met meer dan duizend werknemers in verschillende landen blijkt dat 98 procent van de organisaties te weinig mensen vinden met kennis van cloudtechnologie.

Dat probleem heeft ook gevolgen voor de resultaten van het bedrijf. 32 procent van hen is van mening dat vertraagde projecten daardoor er voor zorgen dat er inkomsten worden misgelopen of financiële doelen niet worden gehaald. 43 procent zegt dat ze daardoor achterop hinken rond compliance. 41 procent zegt dat het tekort aan kennis in huis zorgt voor technische pannes die het werkverloop verstoren.

Ook te weinig kennis rond AI

De rondvraag werd uitgevoerd door SoftwareOne voor hun Cloud Skills Gap Survey. Daarbij werden 500 leidinggevenden bevraagd in de VS, het Verenigd Koninkrijk, AustralIë en de Benelux. Iets meer dan een derde van de bevraagden werkten in bedrijven met 1000 tot 3000 werknemers, de rest werkt in bedrijven met meer dan drieduizend mensen.

Kennis van de cloud is niet het enige obstakel. Er werd ook gevraagd naar de kennis en het gebruik van AI. Daarbij blijkt dat 62 procent zegt dat ze maar de helft van de nodige capaciteiten hebben om AI-innovatie te benutten. 41 procent geeft aan moeite te hebben om werknemers te vinden met specifieke AI-kennis.

Aantrekken of opleiden?

Ook zegt SoftwareOne ook dat de rondvraag aantoont dat 84 procent van de respondenten verwacht dat het behouden van het IT-personeel een van de grootste uitdagingen wordt. 98 procent ziet ook het aantrekken van nieuw talent als topprioriteit, waarbij ze zeggen dat het omscholen van bestaande mensen niet zal volstaan.

Tot slot klinkt het dat 93 procent van hen investeren in cloudmanagement diensten ook als een prioriteit ziet. We moeten daarbij wel opmerken dat SoftwareOne zelf zo’n diensten verkoopt en er dus belang bij heeft dat te benadrukken.