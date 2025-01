Ubisoft sluit Britse studio

De Franse spelontwikkelaar Ubisoft gaat haar hub in het Britse Leamington Spa sluiten. Ook andere Britse en twee andere Europese sites worden geherstructureerd.

Ubisoft, bekend van onder meer de Assassin’s Creed-reeks, Watch Dogs, Rayman, TrackMania en Far Cry, kondigde in december al de sluiting aan van haar studio’s in San Francisco en Osaka (Japan). Ook in Sidney, Australië, werd er geherstructureerd. Volgens Reuters verdwenen daarbij ongeveer 280 banen.

De Britse sluiting, samen met een reorganisatie in de vestigingen in Guildford, nabij Londen, en in Newcastle in het Noorden van Engeland, en een reorganisatie in de ontwikkelhubs in Düsseldorf en Stockholm zijn samen goed voor 185 verdwenen banen. De afdeling in Leamington Spa bestaat nog maar sinds 2017.

Ubisoft kampt zowel met uitstel van enkele titels, als matige verkoopcijfers van sommige topgames. Volgens Reuters zijn er adviseurs aangesteld om een strategische transformatie door te voeren.