Voorpublicatie: Women in Tech (Laurence Jacobs)

Ondanks het feit dat vrouwen de helft van de wereldbevolking uitmaken, zijn ze sterk ondervertegenwoordigd in de technologiesector. In haar nieuwe boek ‘Women in Tech: A Perfect Fit for a Sustainable and Inclusive Future’ licht Laurence Jacobs vijf strategieën toe om deze genderongelijkheid aan te pakken, waaronder het belang van rolmodellen en het cultiveren van inclusieve bedrijfsculturen. Je krijgt hier alvast een voorsmaakje.

Hoofdstuk: Een globaal overzicht

De helft van de wereldbevolking bestaat uit vrouwen: 50,5 procent mannen tegen 49,5 procent vrouwen. De meeste landen en regio’s van de wereld hebben een grotere vrouwelijke bevolking, maar China en India, de twee meest bevolkte landen, hebben een hogere mannelijke bevolking. Als we China en India uitsluiten zijn er in de rest van de wereld meer vrouwen dan mannen. Ook al is er een gelijke vertegenwoordiging bij de geboorte, wordt die gelijke vertegenwoordiging niet voortgezet in het hele leven van vrouwen. Er is een ondervertegenwoordiging van vrouwen in de technologie, in de politiek, in het bedrijfsleven, in de wetenschappelijke en academische wereld, in de media, enzovoort.

Dit staat in contrast met het feit dat, in alle sectoren en industrieën, gemeenschappen en samenlevingen, diverse teams en divers leiderschap iedereen ten goede komen. Leiders moeten de mensen vertegenwoordigen die ze dienen en als je wilt dat je producten en diensten voldoen aan de wensen en behoeften van de gebruiker, laat je ze idealiter maken en ontwikkelen door mensen met verschillende achtergronden en ervaringen. Er zijn veel voorbeelden, zoals smartphones, die te groot zijn voor vrouwenhanden of gezichtsherkenningsalgoritmen die niet in staat zijn gekleurde mensen te herkennen omdat de algoritmen werden getraind op datasets die voornamelijk bestaan uit beelden van mensen met een lichtere huidskleur. Stemherkenningstechnologie die vrouwen 70 procent minder goed begrijpt dan mannen omdat de algoritmen zijn getraind op 70 procent mannelijke datasets.

Sociale media algoritmen die worden gebruikt om inhoud en aanbevelingen te personaliseren kunnen ook bevooroordeeld zijn als ze niet worden ontwikkeld door diverse teams. Een algoritme dat wordt gebruikt om vacatures aan te bevelen kan bevooroordeeld zijn als het is getraind op gegevens die voornamelijk bestaan uit vacatures die door mannen zijn geplaatst.

Autogordels veroorzaken meer letsel bij vrouwen dan bij mannen omdat de crash test dummies die gebruikt worden om auto’s te testen, gebaseerd zijn op mannelijke lichamen. Vrouwen en mannen hebben verschillende lichaamstypen, waaronder gemiddelde verschillen in lengte, gewicht, spierkracht en vorm van romp, heup en bekken. Deze verschillen kunnen de manier waarop ons lichaam reageert op een auto-ongeluk aanzienlijk beïnvloeden. Vrouwen hebben bijvoorbeeld drie keer zoveel kans op whiplashletsel als hun auto van achteren wordt aangereden.

Deze verschillen in hoe ons lichaam reageert op auto-ongelukken zijn zeer belangrijk. Vijftig jaar nadat de eerste crashtestpop werd uitgevonden, zal dit eindelijk worden opgelost. Eind 2022 ontwierp een vrouwelijke Zweedse ingenieur, Dr. Astrid Linder, een echte vrouwelijke crash test dummy. Al sinds de jaren zeventig worden crash test dummies gebruikt om de veiligheid van auto’s te testen. Maar om de impact op het lichaam van vrouwen te analyseren, gebruikt de auto-industrie kleine versies van de mannelijke dummies. Met een lengte van 149 centimeter en een gewicht van 48 kilogram heeft deze kleinere pop ongeveer de grootte van een twaalfjarig meisje. Niet echt een typische vrouw… En meestal zat die dummy ook nog eens op de passagiersstoel.

Het is dus duidelijk dat we vrouwen en mannen nodig hebben, mensen met verschillende achtergronden en roots, uit de politiek, grote organisaties, sport en STEM.

We lossen geen moeilijke problemen op, we innoveren en creëren niet, tenzij de helft van onze bevolking in staat is om niet enkel te overleven op het werk, maar te floreren op het werk. Reshma Saujani

De technologie-industrie is een van de snelst groeiende industrieën in de wereldeconomie, maar er is een toenemende vaardigheidskloof die alleen kan worden gedicht door een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. Meer vrouwen in de technologie zal ook helpen de genderkloof te overbruggen. Bovendien ligt de helft van de koopkracht in huishoudens in handen van vrouwen, dus het is overduidelijk dat bij het creëren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten vrouwen nodig zijn.

De Verenigde Naties geeft ons een mooi overzicht van vrouwen in leiderschap en hoe we hun deelname kunnen vergroten. Omdat we in het algemeen geneigd zijn ons veel te richten op het gedrag van vrouwen, wat wordt aangeduid als ‘de vrouwen fiksen’, in plaats van het systeem en de werkcultuur te fiksen. De eerste benadering heeft de neiging het probleem en de oplossing op de schouders van vrouwen te leggen, maar dat is niet eerlijk. Iedereen moet samenwerken om de genderkloof te dichten. Er bestaat een algemene misvatting dat wanneer vrouwen winnen, mannen verliezen. De waarheid is dat diversiteit de kansen van anderen niet beperkt, integendeel – het hogere rendement van diversiteit en inclusie biedt kansen voor iedereen binnen een organisatie.

Vrouwen in bedrijven en ondernemerschap

In 2020 werd slechts 7,4 procent van de Fortune 500-bedrijven geleid door vrouwen. In België is slechts 14 procent van de bestuurders van beursgenoteerde bedrijven vrouwelijk, en slechts 3 procent is CEO.

Wat kunnen we doen om dit te verbeteren?

• Gelijk loon voor gelijk werk.

• Gelijke vertegenwoordiging van vrouwen in raden van bestuur.

• Ouderschapsverlof voor alle ouders.

• En een laatste punt – wat het makkelijkst zou moeten zijn, en uitvoerbaar voor iedereen – een gelijk aandeel van huishoudelijk werk en kinderopvang.