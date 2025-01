Weer ontslagronde bij Microsoft op komst

Microsoft zou 1% van zijn werknemers willen laten afvloeien. Dat meldt Business Insider.

De techwereld zag de voorbije jaren al een hele reeks ontslagrondes. Microsoft zelf schrapte 10.000 banen in 2023, en nog eens 2.500 in juni van vorig jaar, ondanks recordwinsten. Nu zou daar nog eens een ronde op volgen. Deze zou minder dan 1% van de 228.000 medewerkers treffen.

‘We werken altijd om te helpen mensen te laten leren en groeien’, aldus een woordvoerder aan techsite The Register, ‘Als mensen niet presteren, dan nemen we de nodige acties.’ Deze kleinere ontslagronde zou geen grote veranderingen in de organisatie met zich meebrengen.