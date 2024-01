Johan Van Oeffelen nieuwe Managing Director bij Capgemini Belgium

Johan Van Oeffelen leidt sinds begin dit jaar het Belgische filiaal van Capgemini. Hij volgt Piet-Wybe Wagter op, die doorschuift naar een andere functie bij Capgemini Group.

Johan Van Oeffelen is het voormalig hoofd van Capgemini Engineering in België en is sinds 1 januari beoemd tot Managing Director van Capgemini Belgium. Piet-Wybe Wagter krijgt een andere functie, maar verdwijnt nog niet meteen uit beeld; nog tot eind maart zullen de twee nauw samenwerken om de overgang vlot te laten verlopen.

Van Oeffelen is sinds 2020 aan de slag bij Capgemini. Daarvoor was hij 12 jaar lang actief bij Altran Belgium, waar hij onder meer als Technology & Innovation Director een leidinggevende rol vervulde en aan het hoofd stond van sectoren als transport, mobiliteit, elektronica en levenswetenschappen. Zijn loopbaan begon hij bij ExxonMobil Chemical in 2005.