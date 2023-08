Julie Vens-De Vos CEO-af bij Nexxworks

Nexxworks-CEO Julie Vens-De Vos neemt na zeven jaar aan het roer afscheid van inspiratiebureau Nexxworks. Vanaf 1 september nemen CCO Eline Lostrie en COO Matthias De Clercq het over in een tandemrol. De uittredende CEO blijft wel in de raad van bestuur.

Julie Vens-De Vos verlaat Nexxworks omdat ze, zo stelt ze in een communiqué, ‘behoefte aan een nieuwe uitdaging’ voelde. Wat haar toekomstige stappen zijn is voorlopig onbekend, maar op haar LinkedIn-pagina opperde ze: ‘Ik geloof heilig in de fluïditeit van werk, en ben hongerig om dat nu zelf meer na te streven.’

Ze beklom, na een masteropleiding toegepaste economie aan de Gentse universiteit en een master marketingmanagement bij de Vlerick-magementschool en een kaderfunctie bij Coca-Cola, de rangen van Nexxworks om in 2018 in het CEO-zitje te belanden.

Opvolging

Haar twee opvolgers komen ook vanuit het managementteam van Nexxworks. CCO Eline Lostrie komt uit de financiële en executive search-sector, met functies bij onder meer BNP Paribas Fortis en Batenborch International. COO Matthias De Clercq kwam naar Nexxworks van online retailer Coolblue, waar hij country manager voor België was. ‘Gezien de huidige snel veranderende en complexe marktomgeving hebben we bewust besloten de CEO-functie samen te delen, waarbij we onze complementaire talenten kunnen inzetten’, zeggen de twee in het persbericht.

Vens-De Vos ‘heeft een cruciale rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van onze organisatie, haar internationalisering en de samenwerking met gerenommeerde klanten zoals Walmart, de Bill and Melinda Gates Foundation en Roche’, vervolgen ze nog.

Verandering omarmen

Dit soort demarches passen bij de waarden waarvoor Nexxworks staat, zegt oprichter Peter Hinssen, die het bedrijf – een thought leader community en consultancybedrijf dat grotere bedrijven de agiliteit van een startup tracht terug te geven – in 2014 uit de grond stampte, met een jaar later Rik Vera en Steven Van Belleghem als partners. ‘Verandering omarmen is cruciaal voor een organisatie.’