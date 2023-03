Julien Assouline nieuwe Managing Director bij Capgemini Invent Belgium

De Fransman Julien Assouline leidt voortaan de Belgische vestiging van Capgemini Invent.

Capgemini Invent is de afdeling binnen de Capgemini Group die instaat voor strategie, innovatie, ontwerp en digitale transformatie bij de klanten. In België ging de afdeling in 2012 van start. Ondertussen telt Capgemini Invent Belgium zo’n 140 strategen, data scientists, product- en experience designers, en experten in merken en technologie.

Julien Assouline neemt de leiding van de Belgische organisatie over van Robert Van Der Eijk die het bedrijf verlaten heeft. Assouline heeft de duidelijke taak om met Capgemini Invent Belgium een versnelling door te voeren in de digitale transformatietrajecten van klanten. En om het bedrijf verder te laten uitgroeien tot het grootste adviesbureau van het land.

Julien Assouline startte in 1999 bij Capgemini Group. In 2012 verhuisde hij naar Hongkong en opende de consulting business van Capgemini in Zuidoost-Azië voordat hij de Capgemini Group tijdelijk verliet. Na 4 jaar bij BNP Paribas kwam hij in 2017 terug bij Capgemini Invent om er de Financial Services consulting business in Frankrijk en vervolgens Europa te leiden.