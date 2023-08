Kaspersky: ‘Belg zeer geneigd om cv op te smukken met ChatGPT’

De mogelijkheden van generatieve AI (GenAI) zijn schier oneindig, blijkt nog maar eens uit nieuw onderzoek van securityspecialist Kaspersky. Zo geeft 39 procent van de Belgen aan dat ze hulp van ChatGPT zouden gebruiken om sollicitatiebrieven te verfijnen. 31 procent aarzelt bovendien niet om hun cv’s te verbeteren via GenAI. Worden werkgevers gecatfished?

De onderzoeksresultaten suggereren dat werkzoekenden wel heil zien in AI om belangrijke competenties zoals schriftelijke en communicatieve vaardigheden te verbeteren. Dat maakt hun profiel aantrekkelijker, maar leidt in bepaalde gevallen ook tot mogelijke ‘catfishing’ van werkgevers. Zij veronderstellen dat het personeel dat ze aannemen over alle vereiste vaardigheden beschikt, terwijl eigenlijk AI daar verantwoordelijk voor is.

Tijdbesparende shortcut

‘Werkgevers moeten zich niet laten misleiden door een flitsend cv of een goede sollicitatiebrief. Beoordeel kandidaten en stel ze op de proef tijdens de wervingsfase, zodat er geen teleurstellingen kunnen zijn’, luidt het advies van David Emm, Principal Security Researcher bij Kaspersky. Maar ook werkzoekenden moeten volgens hem voorzichtig zijn met het gebruik van ChatGPT: ‘Hoewel het hen op korte termijn aan een droomjob kan helpen, kunnen hun pogingen om de waarheid te verdraaien later voor problemen zorgen’.

De enquête onder vijfhonderd Belgische werknemers polste ook naar het gebruik van AI-tools op het werk. De meerderheid (42 procent) geeft toe ChatGPT in te zetten tijdbesparende shortcut, bijvoorbeeld voor het samenvatten van lange teksten of notities van vergaderingen. Ook schakelt 30 procent van de werknemers GenAI in om trends te analyseren en patronen te herkennen.

Als het gaat om het gebruik van de output, geeft 55 procent aan dat ze de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid ervan niet verifiëren voordat ze het als hun eigen werk overnemen. Dit in tegenstelling tot 14 procent van de respondenten die de output wél controleert, zelfs als de AI-informatie letterlijk wordt gekopieerd en geplakt.

Vertrouwens- en reputatieproblemen

‘Naast het zorgvuldig screenen van potentieel talent, zouden werkgevers een cultuur van gegevensbescherming en -bewustzijn moeten stimuleren’, aldus David Emm. Dat kan volgens de onderzoeker door duidelijke richtlijnen voor ChatGPT en het delen van vertrouwelijke gegevens met AI-bots te formaliseren en implementeren. ‘Als dat niet gebeurt, kan de niet-geverifieerde output die sommige werkgevers als hun eigen werk claimen in de toekomst tot vertrouwens- en reputatieproblemen leiden.’