Koen Vandaele wordt CIO bij Delen Private Bank

Koen Vandaele start per 2 oktober als nieuwe Chief Information Officer bij delen Private Bank, een van oorsprong Belgische bank die gespecialiseerd is in vermogensbeheer. Vandaele was tot 1 juli jongstleden Group CIO bij Mediahuis, de uitgever van onder meer De Standaard en Het Nieuwsblad.

‘Het is een andere sector, met een ander team, maar ik kijk er wel erg naar uit’, zegt Vandaele over zijn nieuwe aanstelling. Hij vertrok vorige maand bij zijn vorige werkgever Mediahuis, onder meer omdat die groep steeds meer geïnternationaliseerd raakte waardoor ook de technologiegerelateerde taken alsmaar breder verdeeld werden. ‘Ik zie mijn opdracht (bij Mediahuis, nvdr.) als grotendeels afgewerkt en zag bijgevolg geen passende rol meer voor mezelf binnen hun technologieorganisatie’, zei Vandaele daar onlangs over in een gesprek met Data News.

Daarmee kwam er een eind aan een gevarieerd parcours bij Mediahuis, dat in totaal 28 jaar heeft geduurd (eerst bij Concentra). Koen Vandaele was bij de uitgever meer dan vijf jaar Group CIO van de Technology & Product Studio. ‘De mediasector is heel hard in beweging en die sector ga ik zeker missen. Maar na 28 jaar in die wereld werd het tijd om uit te kijken naar iets nieuw’, klinkt het.