Laurence Janssens wordt CEO van NFC-specialist Selinko

Laurence Janssens verlaat Microsoft na acht jaar. Ze wordt topvrouw van het Belgische Selinko.

Janssens gaat het bedrijf leiden samen met medeoprichter Patrick Eischen. Selinko legt zich toe op NFC-technologie om producten en hun authenticiteit te valideren of om aan track&trace te doen. Het bedrijf levert onder meer diensten rond wijnen, high-end audio en verzamelproducten en bestaat sinds 2012.

Met de overstap verlaat Janssens Microsoft waar ze de afgelopen jaren Western Europe Manufacturing Lead was. Eerder was ze ook stafchef voor West-Europa bij het bedrijf en daarvoor country manager voor Microsoft in Angola, Botswana, Namibië en Zambia en zette ze mee haar schouders onder het Belgische Microsoft Innovation Center.

Van opleiding is Janssens handelsingenieur, later haalde ze ook een MBA in de VS waarna ze onder meer bij Dell werkte, later volgden nog Colt, Bpost en Belgacom (nu Proximus). In 2019 werd ze door Data News genomineerd als ICT Woman of the Year.