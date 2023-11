Laurence Mathieu benoemd tot CEO van NRB

De NRB Groep, aanbieder van ICT-oplossingen in België, heeft een nieuw bestuursmodel voor al zijn dochterondernemingen goedgekeurd. André Vanden Camp, de huidige CEO van NRB, wordt daarin benoemd tot CEO van de hele groep. Tegelijkertijd wordt Laurence Mathieu, per 1 januari, aangesteld als nieuwe CEO van NRB NV.

Laurence Mathieu kan terugblikken op ruim 25 jaar ervaring in de IT-sector. Ze bekleedde diverse managementfuncties op zowel Belgisch als internationaal niveau bij onder meer Origin, Compaq, Hewlett Packard en HPE. In 2021 vervoegde ze Inetum-Realdolmen als COO en Operations Director. Dat leverde haar eerder dit jaar nog een nominatie op voor de ICT Woman of the Year 2023-award van Data News.

‘NRB NV is een bedrijf met een ongelooflijk potentieel met expertise in uiteenlopende sectoren. De groep telt al ruim 3.450 werknemers en wil nog verder groeien. Deze ambitie en de uitdagingen waar het bedrijf voor staat, hebben me sterk gemotiveerd in mijn beslissing om de overstap te maken’, aldus Laurence Mathieu.