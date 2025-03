Acht op de tien bedrijven laten telewerk toe, toch willen jongeren meer van thuis werken

Meer dan een derde (33,8 procent) van de jonge werknemers wil nog meer van thuis kunnen werken. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Acerta. Nochtans laten meer dan acht op de tien bedrijven telewerk toe en vraagt de helft van de werkgevers een fysieke aanwezigheid van slechts twee dagen per week of minder.

In de Verenigde Staten lijken de gewoontes van de precoronaperiode een terugkeer te maken. Zo vraagt e-commercebedrijf Amazon zijn werknemers om vanaf dit jaar weer voltijds naar kantoor te komen. Ook Elon Musk, adviseur van president Trump, is een fervente tegenstander van telewerk. ‘Het is moreel verkeerd’, zei hij daarover nog in 2023. Zijn werknemers bij X, Tesla en SpaceX worden verplicht fysiek aanwezig te zijn, miljoenen federale ambtenaren kregen van de president in januari dezelfde boodschap.

Die trend lijkt niet meteen over te waaien naar de andere kant van de oceaan. Sinds de eerste coronalockdown van vijf jaar geleden kent thuiswerk een enorme boost in ons land. Meer dan acht op de tien Belgische werkgevers (85,3 procent) staan vandaag thuiswerk toe. In de helft van de bedrijven moeten werknemers niet meer dan twee dagen per week fysiek aanwezig zijn. Logischerwijze gaat dat vooral om professionele of administratieve medewerkers. Arbeiders en uitvoerend personeel kunnen moeilijker van thuis uit werken.

In de meeste ondernemingen wordt op teamniveau beslist welke dagen er getelewerkt mag worden, maar een vierde van de werkgevers geeft medewerkers de vrije keuze. Twee derde van de werknemers is over het algemeen tevreden met de regeling die ze nu hebben. 28,6 procent van de werknemers geeft wel toe dat ze liever minder vaak naar kantoor zouden komen. Bij jongeren (18-35 jaar) stijgt dat percentage naar bijna 34 procent.

‘Die generatie is grotendeels op de arbeidsmarkt terechtgekomen tijdens of net na de coronapandemie’, verklaart arbeidsmarktexperte Ellen Van Grunderbeek. ‘Zij hebben meestal geen systeem van voltijdse aanwezigheid zonder telewerk gekend. Daarnaast zien we dat de jongere generatie een andere visie heeft op de balans tussen werk en privé: zij willen bijvoorbeeld voldoende tijd overhouden om na het werk nog te gaan sporten of andere activiteiten te doen.’

Paradoxaal genoeg ervaart net die categorie van jongeren thuiswerk ook als stressvoller dan werken op kantoor. ‘Een verklaring kan zijn dat jongere werknemers meer dan hun oudere collega’s nood hebben aan omkadering, terwijl thuiswerk net meer autonomie vereist. Gebrek aan zelfvertrouwen – door minder werkervaring – kan leiden tot meer spanning’, zegt Van Grunderbeek. Acerta houdt jaarlijks een enquête bij Belgische werkgevers en werknemers. Dit jaar werden meer dan 500 werkgevers en meer dan 2.000 werknemers bevraagd.