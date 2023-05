Helft digitale werknemers hekelt overvloed aan toepassingen

De doorsnee digitale werknemer heeft vandaag een waslijst aan applicaties om in te werken. Maar die lijst is lang en maakt net dat velen niet de juiste informatie vinden, of fouten maken door de wirwar aan tools en procedures.

Gartner deed een bevraging bij 4.861 voltijdse werknemers bij organisaties met meer dan honderd werknemers in de VS, het VK, India en China. Daaruit blijkt dat 47 procent van de digitale werknemers moeite heeft om informatie te vinden om hun job goed te doen.

Concreet gaat het dan over een overdaad aan toepassingen, waarbij de werknemer moeite moet doen om efficiënt te blijven, dubbel werk te vermijden en kennis te delen. ‘Maar de informatie vinden om hun job te doen kan vaak een uitdaging zijn,’ zegt Tory Paulman, senior director analyst bij Gartner.

Uit de cijfers van de bevraging concludeert martkanalist Gartner dat het beleid in bedrijven vaak neerkomt op problemen oplossen met nieuwe toepassingen. Maar dat zorgt voor versnippering en is niet noodzakelijk een verbetering van de werkomgeving. 32 procent geeft aan foute keuzes te maken omdat ze niet op de hoogte zijn van toepassingen of hun werking. 45 procent klaagt over irrelevante meldingen en 36 procent zegt dat ze belangrijke updates missen omdat er te veel applicaties in gebruik zijn, of er te veel informatie in omgaat.

Proactief tussenkomen

Een andere opmerkelijke trend die Gartner uit haar onderzoek opmerkt is dat het grote merendeel van de bevraagde werknemers open staat voor monitoring, als hen dat helpt in het opleiden of ontwikkelen van vaardigheden, of met het vinden van de juiste informatie.

Tegelijk verwachten werknemers ook dat IT-ondersteuning proactief dingen oplost nog voor ze worden opgemerkt of gemeld. ‘Digital employee experience tools kunen helpen dat te bereiken door toestellen en applicaties prestaties te monitoren,’ zegt Paulman.