Marco Piombo leidt addData

Er is een nieuwe managing director voor data-marketingbedrijf addData. Marco Piombo leidt daarbij een team van 22 medewerkers in combinatie met zijn huidige functie bij moederbedrijf Customer Collective.

Piombo is 35 en werkte onder meer voor Selligent, nadien als consultant voor Mediahuis en JBC. In 2018 richtte hij digital services agency Dignify op, nadat het bedrijf in maart 2021 opging in Customer Collective, werd hij daar hoofd van de data- en technologietak.

Die functie blijft hij behouden, maar sinds maart in combinatie met die van managing director bij addData. addData werd tot dan geleid door David Vansteenbrugge, die sinds kort algemeen directeur bij Kom Op Tegen Kanker is.