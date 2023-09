Meerderheid van kenniswerkers heeft ongezonde relatie met werk, zegt HP

Slechts 27 procent van alle medewerkers in de kennisindustrie zegt een gezonde relatie met zijn werk te hebben. Dat blijkt uit een enquête van techreus HP. Liefst 83 procent is bereid om minder te verdienen in ruil voor meer geluk tijdens het werk. En er zijn nog kosten aan de emotionele intelligentie van leidinggevenden.

Dat een technologiebedrijf als HP tijd en middelen investeert in een Work Relationship Index heeft natuurlijk alles te maken met hoe het vandaag zijn producten en diensten op de markt zet: het ‘kantoor van de toekomst’ is inmiddels al enkele jaren een commercieel speerpunt voor het Amerikaanse bedrijf. Maar het onderzoek werd wereldwijd uitgevoerd onder 15.600 respondenten uit 12 landen, verspreid over verschillende sectoren. En het analyseerde meer dan 50 aspecten van de relatie tussen mensen en hun werk, zoals vaardigheden, capaciteiten en – hier komt het al – hulpmiddelen en werkruimten.

Waar is de nooduitgang?

Maar dus ook de relatie tussen de medewerker en zijn job, en de verwachtingen van leiderschap. Daaruit bleek onder meer dat slechts 27 procent van de werknemers in de industrie vindt dat ze een gezonde relatie hebben met hun werk. Daardoor voelen ze zich vaak minder productief (bij 34 procent van de antwoorden) en wat vervreemd (bij 38 procent). Meer dan de helft worstelt met zijn zelfbeeld en mentale gezondheid. Vijfenveertig procent zegt dat hun slechte relatie met hun werk een negatieve invloed heeft op hun persoonlijke relaties, en 59 procent noemt zichzelf te uitgeput om na de dagtaak hun passies na te jagen.

Ook naar de nooduitgang kijken is een duidelijke trend in het rapport. Liefst 91 procent van de ontevreden medewerkers overweegt het bedrijf te verlaten. Maar ook 71 procent van diegenen die zichzelf als ‘neutraal’ betitelen ten opzichte van hun werk denkt aan opstappen.

Wat te doen?

Slechts 29 procent van de ondervraagde kenniswerkers zegt voldoende doelgerichtheid, empowerment en oprechte verbinding met hun werk te voelen. Slechs één op vijf medewerkers vinden dat hun baas zijn manier van leidinggeven heeft aangepast aan de nieuwe tijden. Slechts een kwart zegt dat ze voldoende erkenning en waardering krijgen, nog minder van hen krijgt genoeg flexibiliteit, autonomie en evenwicht in de werk-levenbalans. Liefst 83 procent van de respondenten geeft aan dat ze minder willen verdienen om een werkgever te vinden die factoren als emotionele intelligentie, vertrouwen en zeggenschap waardeert.

O ja, en hier komt het weer: slechts 25 procent van de ondervraagden zegt vertrouwt erop dat bedrijven de juiste hulpmiddelen zullen implementeren om hybride werk te ondersteunen. ‘Het technologische portfolio wordt steeds belangrijker en evolueert van louter een hulpmiddel tot een cruciale factor voor betrokkenheid van werknemers, evenals verbinding en empowerment’, stelt HP in een communiqué.