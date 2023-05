Microsoft bevriest lonen dit jaar

Wie voltijds bij Microsoft werkt, moet dit jaar geen opslag verwachten. Het bedrijf bevriest de meeste lonen door de slechte economie.

In een mail naar personeelsleden zegt CEO Satya Nadella dat het bedrijf in een competitieve omgeving zit met macro-economische onzekerheden. Om tegelijk te kunnen investeren ‘in de volgende golf’, en tegelijk performant en efficiënt te blijven, moet het maatregelen nemen, klinkt het in het bericht dat The Register kon inkijken.

Met die aanloop zegt Nadella dat de lonen voor voltijdse werknemers worden bevrozen voor dit jaar. Hij laat wel een opening voor wie per uur of in een gelijkaardige situatie voor het bedrijf werkt. Tegelijk merkt Nadella ook op dat vorig jaar de aandelenopties voor personeel wel werden uitgebreid.

Het bericht geldt in principe voor werknemers wereldwijd. Al zijn er wel nuances. Zo heeft Microsoft een stevige aanwezigheid in ons land, waar er verplichte loonsindexering is. Daar kan een bedrijf in principe niet onderuit. Maar ruimte voor extraatjes lijkt er niet te zijn.

Omzet en winst

The Register merkt op dat Microsoft in haar meest recente kwartaalresultaten het niet slecht deed. De omzet steeg van 49,36 miljard dollar naar 52,36 miljard dollar, al groeit ze trager dan voordien. Ook de nettowinst steeg van 16,72 miljard dollar naar 18,29 miljard dollar. De site maakt wel de nuance dat werknemers bij Microsoft doorgaans niet in armoede leven. Het gemiddeld loon ligt er op 190.000 dollar per jaar.

Microsoft is niet de enige grote techspeler die de personeelsuitgaven tempert. Vrijwel elk groot techbedrijf kondigde de afgelopen maanden grote ontslagrondes aan. Microsoft zelf kondigde in januari het ontslag van tienduizend mensen aan.