Musk heeft nieuwe CEO voor Twitter gevonden

Elon Musk zegt dat hij een nieuwe CEO voor Twitter heeft. Binnen zes weken wordt haar identiteit bekendgemaakt, al duikt er al snel een heel concrete naam op.

‘Blij aan te kondigen dat ik een nieuwe CEO voor X/Twitter heb. Ze zal starten in ~6 weken’, klinkt het bij eigenaar Elon Musk, die de dagelijkse leiding van het platform in handen had sinds de overname.

Musk noemt nog geen naam, maar volgens de Wall Street Journal gaat het zeer waarschijnlijk over Linda Yaccarino, die met Musk in gesprek zou zijn over de functie. Yaccarino is momenteel voorzitter van Global Advertising & Partnerships bij NBCUniversal Media (een dochter van het Amerikaanse kabelbedrijf Comcast), waar ze bijna twaalf jaar werkt.

Linda Yaccarino op het ‘Legends Ball 2022 BravoCon’ in het Manhattan Center op 14 oktober 2022 in New York City. (foto: Santiago Felipe/Getty Images)

Voor die tijd was ze executive vicepresident en COO voor advertising sales, marketing and acquisitions bij Turner. Daarnaast steunde ze ook voormalig president Trump door in zijn raad rond sport, beweging en voeding te zetelen, is ze voorzitter van een task force bij het WEF en sinds februari van dit jaar voorzitter van de Britse talent management group Ymu.

Musk en Yaccarino hadden elkaar vorige maand al publiek ontmoet waar ze Musk interviewde op een advertentieconferentie in Miami.

Geen bevestiging

Formeel wordt er bij NBCUniversal geen bevestiging gegeven dat ze daar zou vertrekken. Tegelijk werden ook Marissa Mayer (ex Google en voormalig CEO van Yahoo) genoemd, net zoals voormalig YouTube-topvrouw Susan Wojcicki, Shivon Zilis (Neuralink) en Sheryl Sandberg (voormalig COO van Facebook).

Musk vervangt momenteel Parag Agrawal, die opstapte als CEO na de overname door Musk, maar Musk zelf gaf de afgelopen maanden aan dat hij iemand nieuw zou aanduiden zodat hij niet dagelijks met Twitter moest bezig zijn.