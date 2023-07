Nieuwe EMEA-directeur bij Snowflake

Datacloudbedrijf Snowflake heeft een nieuwe Europese baas. De EMEA-regio wordt sinds 3 juli 2023 aangestuurd door James Petter.

Petters prioriteiten als Head of EMEA zijn uiteraard het stimuleren van verdere groei en het aantrekken van nieuwe klanten. Daarnaast moet hij verder werk maken van samenwerkingen en is hij ook betrokken rond innovatie in het Data Cloud-ecosysteem van Snowflake.

James Petter

Petter kan bogen op meer dan 25 jaar ervaring in senior salesfuncties, waarbij hij telkens nieuwe business en omzetgroei stimuleerde in zowel de EMEA- als APAC-regio. James Petter komt over van Pure Storage waar hij de afgelopen acht jaar werkte. Daarvoor was hij 11 jaar bij EMC aan de slag en nog eens 4 jaar bij Cisco. Petter heeft trouwens ook 4 jaar in het Britse leger gediend voordat hij in de technologiesector terechtkwam.

Snowflake is al even bezig aan een stevige opmars. De EMEA-divisie groeide in Q1 nog met 66% jaar-op-jaar. Het bedrijf telt nu meer dan 1.700 klanten, verspreid over verschillende sectoren. Die klanten worden door ruim 1.300 werknemers in de regio bediend. Pas kondigde Snowflake nog innovaties rond large language models (LLM’s) en generatieve AI aan. ‘Ik ben erg blij om in deze fase in te stappen en deze AI-mogelijkheden uit te breiden in EMEA om onze klanten te helpen hun data beter te mobiliseren’, aldus James Petter in een persmededeling.