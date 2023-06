Nieuwe topman voor Chinese e-commercereus Alibaba

Het Chinese technologie- en webwinkelconcern Alibaba krijgt een nieuwe baas. Huidig voorzitter Daniel Zhang moet na acht jaar onverwacht plaats ruimen voor Joseph C. Tsai.

Tsai is vandaag vicevoorzitter van de groep, en zal vanaf 10 september Zhang opvolgen. Eddie Wu wordt de nieuwe CEO van de groep. Zhang verlaat Alibaba niet. Hij zal de cloudactiviteiten van de groep gaan aansturen.

De wissel komt er op een moment dat de groep een grote verandering doormaakt. Alibaba maakte in maart bekend dat het zijn activiteiten in zes onderdelen gaat opsplitsen, waaronder e-commerce, media en de cloud. Zowel Tsai als Wu zijn oudgedienden van Alibaba en staan dicht bij oprichter Jack Ma. Volgens analisten wijst dat er op dat die achter de schermen nog steeds een grote rol speelt.