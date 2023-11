OpenAI: personeel razend op bestuur – Microsoft sluit terugkeer Altman niet uit

Ook na het chaotische weekend bij OpenAI blijft het woelig bij het bedrijf. Na de overstap van ex-CEO Sam Altman naar Microsoft dreigt het personeel bijna collectief op te stappen. Microsoft wil die mensen graag verwelkomen, maar laat ook de deur open om Altman te laten terugkeren.

Een korte herhaling: vlak voor het weekend werd Sam Altman, CEO van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, onverwacht ontslagen door de raad van bestuur. Medeoprichter en voorzitter Greg Brockman werd ook ontheven van zijn bestuursfunctie en stapte nadien zelf op.

OpenAI stelde meteen CTO Mira Murati aan als CEO ad interim, maar later dat weekend werd zij opgevolgd door Emmet Shear, de voormalige topman van Twitch. Hij gaf op X al aan dat hij alles van de voorbije dagen en de voorgeschiedenis onafhankelijk wil laten onderzoeken.

Microsoft, dat 49 procent van OpenAI in handen heeft, maar niet zetelt in de raad van bestuur, was niet opgezet met het onverwachte vertrek van Altman. Maandagochtend (zondagnacht Amerikaanse tijd) maakte Microsoft CEO Satya Nadella bekend dat Altman en Brockman naar Microsoft zouden overstappen om er een nieuwe AI-afdeling te leiden, maar dat Microsoft ook OpenAI blijft steunen. Eerdere gesprekken met de raad van bestuur om Altman te laten terugkeren draaiden op niets uit.

Personeel kwaad, bestuurslid bedenkt zich

Kort nadien werd duidelijk dat ook het personeel van OpenAI kwaad was om de plotse afzetting van hun CEO. In een open brief, ondertekend door 550 van de 700 medewerkers, noemt het personeel de raad van bestuur onvoldoende competent en eisen ze hun ontslag en de terugkeer van Altman.

Twee dingen zijn daar opmerkelijk aan: Ilya Sutskever, een lid van de raad van bestuur en een van de mensen die Altman mee aan de deur zette (vermoedelijk zelfs de initiatiefnemer), ondertekende mee de brief. Hij liet intussen weten spijt te hebben van zijn beslissing en wil het bedrijf weer samenkrijgen. Maandag doorheen de dag liep het aantal ondertekenaars op tot 650 van de 770 mensen. Het eerder genoemde getal waren enkel de werknemers die meteen, op dat moment in het holst van de nacht, hun deelname bevestigden.

About 650 / 770 signed at this moment. As people start waking up, more will come. All the efforts started after 1:30 AM, 500+ within two hours and all of this after 2 crazy days with very little sleep. — Lilian Weng (@lilianweng) November 20, 2023

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

I deeply regret my participation in the board's actions. I never intended to harm OpenAI. I love everything we've built together and I will do everything I can to reunite the company. — Ilya Sutskever (@ilyasut) November 20, 2023

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Nadella voert de druk op

De raad van bestuur van OpenAI ziet daardoor haar bedrijf virtueel uit elkaar vallen. Een aantal personeelsleden maakten op sociale media al duidelijk dat ze momenteel vooral zorgen dat de diensten van OpenAI blijven draaien tijdens deze ongeziene crisis.

Maar als Altman en Brockman definitief naar Microsoft overstappen, en het merendeel van OpenAI verhuist spontaan mee, dan blijft er nauwelijks nog een OpenAI over en heeft Microsoft het bedrijf de facto overgenomen zonder daar meer voor te betalen dan de huidige investeringen.

Maar het doel van Microsoft is niet om OpenAI leeg te zuigen, al maakt het wel duidelijk dat die optie bestaat. In een interview bij CNBC zei topman Satya Nadella dat hij niet uitsluit dat Sam Altman in een zekere vorm zou terugkeren naar OpenAI, maar dat hij Altman en Brockman een professionele thuis wil geven bij Microsoft als de raad en het personeel van openAI dat niet willen.

Hij voegde er aan toe dat het partneren met OpenAI sterk afhangt van de mensen die er werken en of die al dan niet overstappen naar Microsoft. De goede verstaander leidt daaruit af dat als pakweg de helft of meer van die mensen Altman volgen naar Microsoft, dat Microsoft nog weinig te partneren heeft bij het ‘oude’ OpenAI. Een terugkeer van Altman zou sowieso ook aanpassingen vereisten waardoor dit soort conflicten, vermoedelijk over de richting van het bedrijf, van de baan zijn.

Drie bestuursleden

Wat de situatie nog vreemder maakt is dat het in weze gaat om drie leden van de raad van bestuur van OpenAI die een oplossing moeten vinden, of zelf opstappen. De raad bestond tot vorige week uit zes mensen, waaronder de ontslagen CEO Sam Altman en de eveneens afgezette voorzitter Greg Brockman. Ook Suskever, die aanvankelijk de coup tegen Altman leidde, wil Altman intussen ook terug.

Blijven nog over: Adam D’Angelo, CEO van Quora, Tasha McCauley, Helen Toner, director of strategy and foundational research grants for the Center for Security and Emerging Technology bij Georgetown University en Tasha McCauley, CEO van GeoSim. Als twee van hen hun standpunt veranderen dan kan Altman terugkeren.

Overstappers welkom

Intussen zijn er ook meer kapers op de kust. Nu vrijwel alle personeelsleden van OpenAI duidelijk maken dat ze zullen opstappen als de raad van bestuur niet opstapt, zegt onder meer SalesForce CEO Marc Benioff dat hij gerust ontevreden AI-onderzoekers wil verwelkomen.

Hoewel het waarschijnlijk lijkt dat de meesten Altman zullen volgen, is het voor techbedrijven een handig moment om een bedrijf in crisis leeg te plukken voor het stof gaat liggen. ‘Leuk’ detail: zowel Microsoft als Salesforce kondigden begin dit jaar nog duizenden ontslagen aan. Maar voor AI-specialisten van een van de snelst groeiende bedrijven ter wereld is er duidelijk nog budget vrij.